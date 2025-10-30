鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-30 20:11

行政院長卓榮泰今（30）日在行政院會聽取勞動部「跨國勞動力精進方案」報告。為改善產業反映缺工及國人低薪問題，並因應國際上推動跨國勞動力公平招募的趨勢，勞動部提出國家整體勞動政策，以「本國勞工為主、跨國勞動力為輔」原則，規劃「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」四大原則，多元改善缺工與低薪問題。

先幫台灣勞工加薪 才能增加移工名額 旅宿碼頭業首獲「外」力支援。

勞動部指出，我國因人口老化與少子化已進入超高齡社會，勞動人口減少導致各產業勞動力不足；同時服務業等行業面臨低薪困境，故各界高度關注改善缺工與低薪議題。

為鼓勵企業提升本國勞工薪資，避免低薪定錨，並積極引進跨國勞動力解決缺工，建立勞資雙贏機制，勞動部已與國發會、經濟部、內政部等多個部會進行跨部會協商，合作推動四大方案。在穩定國人就業前提下，積極補充產業所需人力，並強化政府效能。四大方案預計於 115 年 1 月上路，詳細如下：

一、製造業加薪本國勞工增加移工名額：為滿足製造業基層人力並提升本勞薪資條件，勞動部新增製造業移工附加名額核配機制。雇主每為其聘僱的全時本國勞工加薪一位，即可在 3K5 級制核配名額外多獲一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數 10%。採此方案之雇主，其移工名額最高上限由 40% 提升至 45%。

二、放寬外國技術人力留用上限：勞動部規劃開放符合轉任技術人力條件之資深移工，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由 25% 放寬至 100%。但移工、外國技術人力及外國專業人才合計仍不得超過總員工 50％。同時鬆綁技術人力健檢、生活照顧管理及住宿等規範，讓其有更多自主生活空間，以提升勞動權益。

三、旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力：開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進。雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本國勞工就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數 10%。

四、強化政府效能：為面對移工公平招募國際趨勢，勞動部將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進招募及測驗事宜，具體落實國對國直接聘僱；另將增設直聘服務據點，整合雙語人力資源，強化移工轉換雇主相關服務，以提升公共服務品質。