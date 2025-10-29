告別人工對帳！臺銀領軍試辦「區塊鏈黃金」發表階段結果 用代幣化解決「跨行」痛點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-29 18:03

為持續深化金融創新，並響應金管會推動「真實世界資產」（RWA）代幣化趨勢，臺灣銀行主導的「貴金屬業務 RWA 跨行聯合實證」專案，近日在年度金融科技盛事「FinTech Taipei 2025 台北金融科技論壇」中，向外界揭示了階段性進度。目前實證團隊已在自建區塊鏈測試環境中，成功模擬符合 RWA 國際標準的「貴金屬代幣」，並針對「跨行清算」開發自動化結算智能合約，同時探索「跨行實體提領」的代幣化數位憑證機制，宣告金融業在貴金屬數位轉型上邁出重要一步。

臺灣銀行領銜九家金融機構共同發表「貴金屬業務RWA代幣化技術跨行應用聯合實證」階段成果

９大金融機構跨界合作 聚焦兩大核心痛點

此專案由臺灣銀行發起，並在金融科技創新園區（FinTechSpace）的輔導下，透過聯合自主實證機制共同推動。參與機構陣容堅強，共計九家，包含臺灣銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業儲蓄銀行、臺灣中小企業銀行、永豐銀行、中國信託商業銀行及純網銀將來銀行等，涵蓋公股行庫、民營銀行及純網銀。

專案核心目標是探索如何運用區塊鏈代幣化技術，全面優化傳統貴金屬業務中的兩大核心場景：「跨行清算」與「跨行實體提領」的作業流程。

針對「跨行清算」方面，團隊正積極開發一套自動化結算的智能合約，以評估其相較於現行傳統人工對帳作業，在效率與成本上的潛在效益，預期將能大幅減少人工錯誤與耗費的時間。

同時，針對「跨行實體提領」場景，團隊也同步探討創新的代幣化數位憑證機制。此機制旨在確保提領過程中的交易真實性、客戶隱私保護，以及資產帳務即時同步的可行性，有望解決目前實體提領流程複雜、資訊傳輸不便的痛點。

預計年底完成驗證 強化法遵與資安框架

臺灣銀行強調，此聯合自主實證專案正穩健按進度進行中，本次成果分享旨在促進金融科技生態系的共同發展，並廣納意見回饋。