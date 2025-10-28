打造全方位長照防護網！星展投1.2億3年培育250種子教練、嘉惠8200長輩

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-28 19:40

左起馳綠國際執行長許佳鳴、弘道老人福利基金會執行長李若綺、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、星展基金會負責人魏洪英、勵馨基金會常務董事廖碧英。（圖：星展提供）

面對台灣快速高齡化的挑戰，星展基金會繼年初攜手華山基金會後，今（28）日再宣布與馳綠國際、弘道老人福利基金會及勵馨基金會合作，推出「永續銀動力計畫」及「家庭看護移工心理健康支持計畫」兩大旗艦專案，將於三年內挹注新幣 491 萬元（約新台幣 1.2 億元），期望透過創新布局與跨界整合，預計三年內嘉惠 8,200 名弱勢長輩，並培育 250 名銀髮運動的種子教練，並服務逾 5 萬名家庭看護移工的心理健康，共同建構更全面且人道的長照支持體系。

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略及傳訊處負責人魏洪英表示，隨著亞洲各市場快速邁入超高齡社會，星展基金會以實際行動回應這項時代挑戰，承諾在十年內投入新幣 10 億元（約新台幣 240 億元），推動多項針對銀髮與弱勢族群的創新解方，旨在讓每個人都能有尊嚴、有目標地迎接樂齡生活。具體方案已在亞洲各市場展開，例如在新加坡鼓勵長者透過彈性工作保持活動力，在香港支持開發遠距醫療平台，並在中國強化失智症與高齡照護服務。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，作為深耕亞洲、同時也是台灣最大的外商銀行，星展深刻體認到人口老化在台灣的迫切性。除了以金融專業協助客戶退休後的財務規劃外，更希望發揮超越銀行的影響力，攜手跨領域夥伴，實踐「做好事，成就更好的未來」。

在「永續銀動力計畫」方面，此計畫旨在縮短台灣平均壽命與健康餘命之間長達 7 至 8 年的落差。台灣近四成長者缺乏規律運動習慣，增加失能與慢性病風險，如何「健康老去」成為社會的迫切議題。星展基金會因此與亞洲首家 B 型企業鞋業公司「馳綠」和「弘道老人福利基金會」合作，共同啟動為期三年的計畫。

該計畫以運動科技與社區據點為核心，將為弱勢長者進行肌耐力檢測、贈送科技健康鞋墊大禮包，並透過 Line 社群平台導入數據分析與遊戲化激勵，協助長者養成規律運動習慣。此專案預計三年內嘉惠 8,200 名弱勢長輩，並培育 250 名銀髮運動的種子教練，共創活力樂齡社區。

星展基金會亦延伸支持至照護人力的心理健康，與具備豐富移工服務經驗的勵馨基金會共同啟動「家庭看護移工心理健康支持計畫」。目前全台家庭看護工超過 20 萬人，但工作與生活場域高度重疊，常面臨高強度精神壓力。此計畫以心理健康促進與在地支持系統為核心，推出多語系心理教育課程、諮詢與治療服務，並結合社區團體與線上輔導，建立可近性高的心理照護資源。此計畫預計三年內服務超過 5 萬名家庭看護移工，並惠及 1,040 名社工、受照顧者及其家人，實踐「優質長者照護始於健康的照護者」，共同建構更全面且人道的長照支持體系。