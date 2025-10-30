兆豐銀獲金管會金融教育雙料大獎 限時快閃「信貸、以房養老」手續費999元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-30 11:07

兆豐銀行在金融教育及普惠金融推動上成果斐然，榮獲金管會「114 年度金融教育貢獻獎」雙項殊榮。兆豐銀行以「兆福樂齡人生」主題首度參賽即勇奪「最佳普惠獎—卓越獎」，並連續兩年榮獲「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動—最佳投入獎」，展現其深耕社會、提升全民金融素養的決心與成效。

兆豐銀行榮獲「最佳普惠獎—卓越獎」及「走入校園與社區金融宣導活動—最佳投入獎」雙項殊榮。金管會主委彭金隆(右)頒獎，兆豐銀行副總經理陳昭蓉(左)代表受獎。（圖：兆豐銀提供）

為感謝社會大眾的支持與回饋客戶的信任，兆豐銀行即日起推出限時快閃優惠活動，凡於活動期間內申辦線上信貸或以房養老貸款，即可享有開辦手續費優惠價新臺幣 999 元，邀請客戶把握機會，輕鬆規劃人生的財務藍圖。

兆豐銀行積極配合金管會「金融知識普及計畫」，透過全台分行據點和種子教育訓練機制，將樂齡金融服務深入社區。每年舉辦逾百場樂齡座談，利用圖像化教材、真實案例與生活化語言，協助高齡族群降低理解門檻，有效提升金融安全與自我保護能力，充分體現「取之社會、用之社會」的企業理念。

在金融教育推動方面，兆豐銀行呼應聯合國永續發展目標 SDG4（優質教育），持續推動金融素養普及化。宣導對象廣泛，包含學生、婦女團體、新住民、原住民及社福團體等多元族群。課程內容貼近生活，涵蓋理財規劃、數位支付安全、防詐觀念等，透過互動式教學，循序引導民眾提升金融判斷力與風險意識，藉由金融知識力量，致力於減少社會貧富差距，進而提升全民福祉。

為慶祝榮獲雙料大獎，兆豐銀行推出以下限時快閃優惠：

線上信貸優惠： 凡於 114 年 11 月 13 日 前透過「信貸 e 把兆」線上申請，並於申請日後 30 天內完成撥款者，即享開辦手續費優惠價 999 元。以信貸金額 30 萬元、貸款年期 5 年、利率 2.45% 起計，總費用年百分率約 2.59% 起。