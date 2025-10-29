壽險公會理事長陳慧遊看大型金控補足壽險缺口樂觀其成 投入資源更多

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-29 18:37

國內近年掀起金融整併浪潮，從去年的「新新併」到近期的「玉三併」，都掀起市場熱議，壽險公會理事長陳慧遊今 (29) 日出席活動會後受訪時指出，近年市場上該整併的案子幾乎都出來了，壽險公司家數縮減到目前約 20 家，「應該差不多了」，但排名居前、規模較大的金控可能另有考量，希望補足業務缺口，對此，他也持樂觀其成看法，大型金控能夠投入資源更多，產品設計、資訊系統等也將更全面。

壽險公會理事長陳慧遊（中）、壽險公會副秘書長金憶惠（右）。（鉅亨網記者陳于晴攝）

談及壽險業整併潮，陳慧遊表示，若是從金控角度來看，他以經營百貨公司來形容，應該要產品線越齊全、服務越豐富越好，「缺少壽險這一塊就像百貨少了美食街」，自然會想補上缺口；但對壽險公司來說，無論大小各有優勢，「大有大的好，小也有小的好」，關鍵是要找到自己的定位，就像音樂裡既有貝多芬，也要有蕭邦與國民樂派，百花齊放才熱鬧。

陳慧遊強調，壽險業掌管龐大資金，責任也很大，經營上也很動盪，才會希望主管機關能夠多給一些監理寬容，業者自我要求也要多一點韌性，「管得不好是災難，管得好就是信任。」整個業界都能持續自律、強化韌性，才能有更多的彈性繼續茁壯發展。

針對外界關心的會計制度接軌 (IFRS 17) 進度，陳慧遊透露，壽險公會已有設立會計、匯率等小組，仍在研議中，由於 2026 接軌在即，預計 11 月會將方案送交金管會，才有辦法讓業者於 12 月左右遞交申請，確實有時間上的壓力。

他也坦言，這次轉換新會計制度，讓業界壓力很大，也希望主管機關能夠盡量給予一些彈性，「我們壽險業不是在標準狀態下經營，外在變數太多」，要讓制度能實際落地、運作得下去，這才是重點。

談到保險資金兆元活水投入基礎建設議題，陳慧遊指出，金管會放寬規定鼓勵資金回流，無論是國內基礎建設或公共建設，雖然定義有所不同，但他對此開放措施表示肯定，壽險公會也有成立公建小組，由副理事長莊中慶領軍，未來可投資範圍會更廣。

壽險公會副秘書長金憶惠補充，數發部數位產業署署長林俊秀也於記者會中提到歡迎壽險業來投資 AI 算力中心，將會給予高度支持，促進民間參與投資，這塊將是市場熱門投資案源，不過，保險業投資案注重風險控管與長期穩定的投資報酬率，業者會依照自家公司規範來進行評估。

金憶惠表示，壽險業最關心重點還是在於有沒有好的案源，以往市場上缺乏適合的投資標的，以國內債市來說，業者一買幾乎是包檔，完全沒有流動性，但隨著 AI 發展，台灣未來將占有一席之地，能否進一步發展適合投資的標的，讓保險業資金能有效率的去化，公會也會與各主管機關包括金管會、數發部、經濟部等進一步溝通，在政策上創造更多空間。