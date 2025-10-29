矽格Q3獲利逾倍增 EPS 1.68元創三年新高

IC 測試大廠矽格 ( 6257-TW ) 今 (29) 日公布第三季財報，受惠客戶需求逐步回溫，加上匯損等因素淡化，矽格第三季獲利創下三年來新高，單季稅後純益達 8.04 億元，季增 139.29%，年增 66.4%，每股稅後純益 1.68 元。

矽格表示，第三季營收及獲利皆優於去年同期，顯現營運漸入佳境，先前追加的資本支出至 47 億元，主要回應 2026 年第一季客戶對 AI、HPC、CPO、車用 IC 及手機 IC 的測試需求，目前進展順利，樂觀看待未來營收貢獻。