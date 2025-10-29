search icon



牧德科技1-3季賺回逾一個股本 EPS 13.28元暫居設備廠之冠

鉅亨網記者張欽發 台北


牧德科技 (3563-TW) 今 (29) 日公布最新獲利資訊、2025 年第三季稅後純益爲 2.25 億元，季減 7.93%，年增 5.5 倍，每股純益 3.86 元； 1-3 季稅後純益爲 7.72 億元，年增 4.09 倍，每股純益爲 13.28 元，每股獲利暫居設備廠之冠。

cover image of news article
牧德董事長汪光夏。(鉅亨網記者張欽發攝)

牧德科技 2025 年第三季營收 7.67 億元，毛利率 55.58%，季減 8.65 個百分點，年增 5.42 個百分點，第三季稅後純益爲 2.25 億元，季減 7.93%，年增 5.5 倍，每股純益 3.86 元。


牧德科技 20251-3 季營收 25.28 億元，毛利率 61.64%，年增 8.65 個百分點，2025 年 1-3 季稅後純益爲 7.72 億元，年增 4.09 倍，每股純益爲 13.28 元。

牧德科技 2025 年第三季營收爲今年以來單季最低，預估在新開發半導體設備完全通過全部功能認證後，將有利於第四季的營收超越第三季的水準。

牧德 9 月在 PCB 檢測設備的出貨仍屬暢旺，但在半導體設備上，部分已經通過認證產品遞延到 10 月出貨認列營收，而較新開發檢測設備，則因有待完全通過全部認證後出貨，牧德則爭取新開發設備在第四季全數通過認證項目並出貨。

