外資買超71億元 青睞記憶體族群 加碼旺宏5萬張、力積電3.6萬張

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-29 17:55

‌



台股今 (29) 日終場收 28294.74 點，上漲 345.63 點，成交量 5780.09 億元，三大法人合計買超 111 億元，其中外資由賣轉買，買超 71.88 億元，大買旺宏 5 萬張，力積電 3.6 萬張。

外資買超71億元 大買記憶體族群敲單旺宏5萬張、力積電3.6萬張。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今天動向，合計買超 111 億元，外資由賣轉買，買超 71.88 億元；投信由買轉賣，賣超 47 億元；自營商買超 86.13 億元，呈連七買。

‌



外資大舉買入旺宏 5 萬張，以及兩檔記憶體股，包括力積電 3.6 萬張、華邦電 1.0 萬張，四檔 ETF，包括元大台灣價值高息 00940 2.7 萬張、群益台灣精選高息 00919 2.5 萬張、元大高股息 0056 2.3 萬張、國泰永續高股息 00878 1.3 萬張，並買超神達 2 萬張、廣宇 1 萬張、台新新光金 1 萬張。

外資主要調節康舒 1.8 萬張，也賣超仁寶 1.6 萬張、台玻 1.4 萬張、國巨 * 1.4 萬張，並賣出友達 1.2 萬張、華航 1.1 萬張、復華富時不動產 00712 9478 張，也賣超中鋼 9260 張、華新 8911 張、東元 8609 張。

投信今天主要敲單京元電子 2759 張，也敲進元大台灣 50 0050 1400 張、緯創 1383 張、鴻海 893 張，並買入國泰永續高股息 00878 560 張、晟銘電 523 張、奇鋐 436 張，也買超南亞科 325 張、光聖 243 張、台積電 220 張。