台虹Q3純益2.26億元超越上半年總和 前三季EPS爲1.33元

台虹目前除本身 FCCL 產品之外，在開發在新產品包括細線路材料、以 PTFE 填料型的高速銅箔基板及針對暫時性接著需求提供雷射接著材料進行開發，目前的開發及銷售進度仍符合預期，其中尤以細線路高階材料銷售最出色。但預估整體營收在第四季將呈現季節性走滑。