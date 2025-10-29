search icon



台虹Q3純益2.26億元超越上半年總和 前三季EPS爲1.33元

鉅亨網記者張欽發 台北


FCCL 廠台虹 (8039-TW) 今 (29) 日公布最新獲利資訊，2025 年第三季稅後純益爲 2.26 億元，季增 5.91 倍，年增 42.07%，每股純益 0.88 元，超越上半年獲利總和，1-3 季稅後純益 3.42 億元年減 40.21%，每股純益爲 1.33 元。

cover image of news article
台虹總經理江宗翰。(鉅亨網記者張欽發攝)

台虹 2025 年第三季營收 28.75 億元，毛利率 18.51%，季減 1.56 個百分點，年減 2.73 個百分點， 第三季稅後純益爲 2.26 億元，季增 5.91 倍，年增 42.07%，每股純益 0.88 元


台虹 2025 年 1-3 季營收 78.64 億元，毛利率 19.12%，年減 4.07 個百分點，稅後純益 3.42 億元年減 40.21%，每股純益爲 1.33 元。

台虹目前除本身 FCCL 產品之外，在開發在新產品包括細線路材料、以 PTFE 填料型的高速銅箔基板及針對暫時性接著需求提供雷射接著材料進行開發，目前的開發及銷售進度仍符合預期，其中尤以細線路高階材料銷售最出色。但預估整體營收在第四季將呈現季節性走滑。

