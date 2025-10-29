〈光寶科法說〉明年AI營收占比挑戰40% 邱森彬：2026年沒有悲觀理由

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-29 17:13

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (29) 日召開法人說明會，總經理邱森彬表示，明年 AI 相關營收占比將挑戰 40%，較今年預估的 20% 大幅提升。且為及早因應客戶需求，公司已在越南、高雄和美國德州等生產基地增加近一倍產能，明年資本支出將超過 70 億元，高於今年水準。

圖為光寶科總經理邱森彬。(鉅亨網記者吳承諦攝)

邱森彬指出，第四季核心事業將維持年季雙成長，除了既有產品外，PowerShare、BBU 的出貨將持續穩定增長。新一代 110kW 的 PowerShelf、新一代 CDU 以及 400V 的 PowerRack 等新產品將在本季陸續進入量產階段，並在明年出貨放量，他強調，只要 AI 市場狀況沒有改變，對第四季和明年都保持樂觀。

在產能布局方面，邱森彬說明，若以產線來看，高雄占 4 成、美國德州 Plano 占 3 成、中國大陸占 3 成；越南廠除了持續生產消費性電子產品外，明年也會針對 AI 高階電源產品擴充產線，BBU 則持續在高雄生產，PowerShelf 產線也會持續擴大。

邱森彬透露，光寶科 AI 整體營收占比，原本規劃今年約 15%，但以最近更新的數據，今年有機會達到 20%，明年將超過 20%。他表示，如果以整個公司來看，明年 AI 營收比重應該接近 40%。

在 BBU 市場布局方面，邱森彬強調，由於單一 CSP 客戶市占已經超過七成，公司策略是不希望再擴大單一客戶占比，而是橫向增加其他客戶。他說明，目前第二家客戶已在測試階段，第三家客戶明年也將進入驗證，這些新客戶驗證時間將比第一家客戶快很多，因為技術已經過市場驗證。

另外，邱森彬也提到，，除了現有與台灣電芯廠商合作外，明年將正式與日本一家電芯廠商合作。

在技術發展方面，邱森彬指出，從 HVDC 高壓直流八百伏的設計來看，現在整個電源產業朝著直流方向發展，SST 固態變壓器就是為了直接讓電流降壓到資料中心。光寶已經開始投入相關技術開發，設計也都已經過驗證階段。