鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-10-17 05:00

澳洲新創企業 Firmus Technologies 與輝達 (NVDA-US) 近日聯合宣布，將在澳洲推進名為「Project Southgate」的 AI 資料中心集群建設，標誌著全球 AI 基礎設施競賽向南半球延伸。該計畫初期投資 45 億澳元 (約 29 億美元)，首批兩座資料中心已在墨爾本和塔斯馬尼亞動工，預計在明年 4 月投入營運。

殺進南半球！輝達聯手澳洲新創Firmus砸45億建綠電AI資料中心（圖：Shutterstock）

Firmus 透露，首期工程部署 150 兆瓦電力容量，採用輝達最新 GB300 晶片技術，所有基礎設施均由再生能源供電，體現科技企業對清潔電力的優先佈局。這不僅展現輝達在亞太算力網絡的深化，也預示南半球正成為 AI 基建新熱土。

專案長期規劃更有野心。Firmus 表示，若全面擴展，到 2028 年其電力使用量將達 1.6GW，配套基礎設施總投資將增加至 733 億澳元，屆時將帶動 51 億瓦新增風能、太陽能及水力發電產能的開發。

根據彭博新能源財經 (BNEF) 數據，這一產能相當於澳洲全國總裝置容量大約 5%，凸顯 AI 基建對能源系統的深遠影響。

為支撐算力需求，工程將拉動 51 億瓦新增再生能源產能，涵蓋風能、太陽能及水力發電。業界人士指出，「Project Southgate」不僅是輝達強化全球算力佈局的關鍵一步，更凸顯 AI 發展對能源系統的深層影響。