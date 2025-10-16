鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-16 15:40

根據澳洲統計局 (ABS) 周四 (16 日) 發布的官方數據，澳洲的勞動力市場在 9 月份出現顯著疲軟，失業率攀升至 4.5%。這一數字高於市場普遍預期的 4.3%，並且是自 2021 年 11 月以來經季節性調整的最高失業率。

澳洲失業率跳升至4.5% 勞動力市場疲軟加劇降息預期(圖:shutterstock)

此外，8 月份的失業率數據也從原先的 4.2% 向上修正至 4.3%。

這份疲軟的報告顯示，儘管經濟新增了工作職務，但仍未能跟上尋求工作的人數增長。9 月份的澳洲就業人數變化為新增 14,900 人，低於市場預期的 17,000 人。就業參與率有所上升，從 8 月份修正後的 66.9%，提高到 67%。

從細項來看，全職就業在 9 月份增加了 8,700 人，而前一個月則減少了 48,600 人 (修正值)。兼職就業在 9 月份增加了 6,300 人。

ABS 勞動力統計主管 Sean Crick 指出，9 月份失業人口的增加是由於尋求工作的男性和女性人數均有所上升。其中，失業男性增加了 24,000 人，總數達到 370,000 人；失業女性增加了 10,000 人，總數達到 314,000 人。

在就業數據公布後，市場立即做出反應。澳元兌美元應聲下跌 0.45%，交易價格在 0.6482。本周，澳元兌瑞士法郎表現最弱。同時，政府債券殖利率大幅下滑，其中對政策敏感的 3 年期政府債券殖利率跌幅高達 13 個基點，是自 5 月以來的最大跌幅。

疲軟的數據表明勞動力市場正在放鬆，這加劇了市場對於澳洲央行 (RBA) 可能在下個月恢復降息的預期。此前，RBA 在 9 月底的會議上將官方現金利率 (OCR) 維持在 3.6% 不變。

牛津經濟研究院澳洲 (Oxford Economics Australia) 經濟研究主管 Harry Murphy Cruise 表示，RBA 現在陷入「進退兩難」的境地，因為其雙重職責——物價穩定和充分就業，正朝著相反的方向發展。