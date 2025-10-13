鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-13 10:44

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 旗下伺服器商技鋼科技於 10/13-10/17，攜手英國伺服器機櫃商 nVent 與冷卻方案解決商 Iceotope，共同於杜拜世貿中心參展 GITEX Global 2025，展示高密度液冷與可擴展 AI 基礎架構，搶攻中東市場。

技嘉旗下技鋼攜手英國伺服器方案解決商nVent、Iceotope 搶攻中東AI市場。(圖：shutterstock)

身為 AIDC Infra 生態圈的可信賴夥伴，技鋼科技專注於設計並交付高效能 AI 伺服器。nVent 是高密度液冷、背門式散熱門（RDHx）、DLC 機櫃、冷熱水通道分歧管與智慧電源分配器（iPDU）的領導廠商。Iceotope 則為企業與雲端服務供應商提供兼具極致散熱效率與彈性部署的液冷解決方案。三方合作展現了共同推動高效、永續 AI 基礎架構的堅定承諾。

參與 GITEX 展示了技鋼科技深耕中東市場的決心，隨著該區域加速數位轉型與 AI 導入，技鋼科技將完整的 AI 資料中心解決方案帶進中東，協助企業、超大規模資料中心與新興 AI 創新者，部署能滿足尖端工作負載的擴展性基礎架構。

技鋼科技銷售副總王俊民表示，中東正迎來 AI 發展的變革時代，而技鋼科技將加速這股成長力量，技鋼將與當地長期合作，提供在地化解決方案，並與科技領袖緊密合作，推動從企業到 AI 工廠的全方位發展。

nVent 資料中心解決方案總經理 Eric Osborn 指出，nVent 以先進的電力與散熱基礎架構，協助資料中心大規模部署 GIGABYTE 系統與其他晶片技術，很榮幸能在 GITEX 與業界領導者一同展出。