技嘉旗下技鋼攜手中東硬體製造商KERNO搶攻AI商機 深化在地製造及服務

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-15 14:35

‌



PC 品牌技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼今 (15) 日宣布，於 2025 杜拜 GITEX 展會期間正式宣布，委任 KERNO Enterprises FZE 成為 GIGABYTE 伺服器產品於 GCC 區域的官方服務合作夥伴，這是技鋼在區域發展戰略上的一項重要里程碑。

圖為技鋼副董事長李宜泰（左）與 KERNO Enterprises 共同創辦人暨執行長 Christopher Caswell（右）。(圖：技鋼提供)

技鋼表示，依據合作協議，KERNO 將在 GCC 區域作為技鋼科技的官方服務中心，全面負責 GIGABYTE 伺服器的售後與專業技術支援。此合作展現雙方的共同承諾，也呼應「在阿聯酋製造（Make it in the Emirates）」 的戰略，鞏固在地製造與服務生態系統，並推動區域科技自主與韌性。

‌



技鋼指出，對技鋼科技而言，在全球成長最快速的科技市場之一，提供世界級的專業服務與客戶支援，而對 KERNO 而言 —— 除了持續在阿聯酋進行關鍵任務級伺服器、GPU 平台、AI 解決方案及儲存系統的在地製造外，更進一步承擔起全面性的專業服務交付角色。

技鋼提到，透過本次合作，GIGABYTE 伺服器於 GCC 區域的所有售後服務與關鍵任務級支援，將由 KERNO 經過認證且精通阿拉伯語的工程團隊負責。客戶可全天候透過專屬線上平台提交服務請求，確保本地化的回應縮短支援流程時間，且 認證工程師可提供遠端疑難排解或現場支援，並從硬體診斷、維修到系統層級的最佳化與效能調校。

KERNO Enterprises 副營運長 Paul Smirnov 表示，這項合作顯示 KERNO 不僅能在阿聯酋製造企業級硬體，更受到國際合作夥伴的信任，能以在地專業交付世界級服務。

技鋼科技中東區總經理 Jay Lee 強調，透過 KERNO 成為技鋼在 GCC 區域的官方服務夥伴，技鋼能為客戶提供更快速、可靠的支援，同時彰顯技鋼對此重要市場的長期承諾。