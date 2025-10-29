鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-29 11:30

‌



香港股市今 (29) 日因重陽節假期休市，先前連續多日走高的港股近日出現小幅調整，但外資機構對後市仍保持一致樂觀，認為估值吸引力與多重基本面利好將支撐漲勢延續。

外資集體喊漲！小摩：港股成亞太最便宜市場 漲勢延續到2026年（圖：Shutterstock）

根據摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 最新出具的研究報告，目前港股估值仍處於「價值窪地」，MSCI 香港指數未來 12 個月預測本益比較 10 年平均低 0.3 個標準差，是除東協外亞太地區最便宜的股票市場。

‌



小摩維持對 MSCI 香港指數今年底 13000 點、2026 年 14000 點的基準目標，並強調漲勢將延續至明年，支撐邏輯包括資金重新流入港股、房市穩定、零售銷售穩健及 IPO 活動復甦，且更重要的是，當前聯準會 (Fed) 降息周期與以往不同，企業獲利仍在上升，全球經濟穩定成長，加上「去美元化」敘事，港股可持續吸引資金配置。

今年以來，港股表現亮眼，恒生指數、恆生科技指數累計漲幅分別達 31.34%、36.38%，有色及半導體族群更暴漲近 150%。

個股表現方面，華虹半導體上漲近 300%，中芯國際、招金礦業、山東黃金等漲幅均超 150%，外資機構認為此趨勢的核心動力不變。

針對中國科技股，外資尤為看好。安本投資指出，中國仍處於 AI 發展早期，科技公司從科技層面仍有充足空間追趕全球同業；同時國內流動性充裕、利率低位，散戶資金將流向股市尋求更高收益。

路博邁進一步表示，AI 產業鏈正從硬體向應用端擴散，中短期科技成長股可能有性價比壓力，但長期看，AI 應用、半導體製造、儲存等細分領域仍有機會。

瑞銀則提到外資對中國股票的興趣持續升溫，「反內捲」政策與 AI 技術發展是討論焦點，瑞銀超配 A 股 TMT 和券商的觀點獲廣泛認同。

資金流向數據也印證外資熱情，上月淨流入中國股市的外國資金反彈至 46 億美元，創 2024 年 11 月以來單月新高，今年來外資被動型基金累計流入 180 億美元。