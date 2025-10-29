鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-29 11:00

AI 熱潮持續推高全球超級富豪財富，根據彭博億萬富翁指數，今年全球前十大富豪合計新增財富達 5230 億美元，遠超過萬事達、埃克森美孚或 Netflix 任何一家市值，而此三家美國企業市值介於 4600 億至 5200 億美元。

AI造富！全球前十富豪身家飆逾5千億美元 谷歌創辦人增600億黃仁勳500億 「他」狂增1500億（圖：Shutterstock）

數據顯示，甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富成長最快，淨資產增加 1500 億美元至 3430 億美元，谷歌共同創辦人 Larry Page 與 Sergey Brin 各自增幅均逾 600 億美元，而 Meta 執行長祖克伯與輝達執行長黃仁勳同期增幅則都超過 500 億美元。

PC 先驅 Michael Dell、微軟前執行長 Steve Ballmer 及特斯拉執行長馬斯克今年財富均增逾 300 億美元，LVMH 執行長阿爾諾和亞馬遜創辦人貝佐斯財富也在不到 10 個月內分別增加 190 億和 110 億美元。

受財報表現強勁及貿易衝突擔憂緩解提振，上述 10 人周一 (27 日) 財富合計大增 450 億美元，總財富接近 2.5 兆美元，超過亞馬遜市值。

這輪財富飆漲的核心動力來自 AI 樂觀情緒。隨著產業熱門合作、大型合約落地及高成長預測，推動相關公司股價大漲。甲骨文今年漲近 70%，谷歌、輝達、戴爾漲逾 40%，Meta 與微軟亦漲超 25%。