鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-29 13:10

‌



AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在周二 (28 日)GTC 大會上揭曉新一代超級運算平台「Vera Rubin」，這款以天文學家命名的「超級晶片」既是對科學探索的致敬，也是輝達應對產業競爭、定義下一代計算模式的關鍵行動。

輝達發布Vera Rubin超級晶片！專家：算力狂飆3倍 鎖定美國兩大核武實驗室（圖：Shutterstock）

Vera Rubin 由全新設計的 Vera CPU 與 Rubin GPU 共同組成，目標直指 AI 大模型訓練、科學運算與國家級超級運算任務的多重需求。首批系統將由惠普協助構建，部署於美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室 (LANL)，分別命名為「Mission」和「Vision」，前者專注國安任務，打算在 2027 年上線，後者服務開放科研與 AI 模型開發，性能料將較實驗室前代系統 Venado(約 98.5 PFLOPS FP64) 提升一倍以上。

‌



輝達這項發布的戰略意味濃厚，因超微半導體 (AMD-US) 近日剛拿下美國能源部 10 億美元超算合約，在高性能計算市場掀起波瀾。為此，Vera Rubin 被輝達定義為「迄今最複雜計算平台」，從架構到性能均瞄準全面超越，普通版 NVL144 與 Ultra 版 NVL576 分別預定於 2026 下半年及 2027 年推出。

NVL144 搭載兩顆 Rubin GPU，FP4 推理算力達 50 PFLOP，配備 288GB 下一代 HBM4 顯存，同時搭載 88 分錶 / ARM 架構的 Vera CPU，擁有 128GB 下一代 HBM496/R42476 個線程。

效能上，NVL144 的 FP4 推理算力達 3.6 Exaflops、FP8 訓練算力 1.2 Exaflops，較 GB300 NVL72 提升 3.3 倍；記憶體與頻寬分別成長 60% 與顯著優化，更高端的 NVL576 則將 FP4 推理推至 15 Exaflops 級別，FP8 訓練達 5 Exaflops。

黃仁勳特別強調，Rubin 平台「並非單純為 AI 設計，而是兼顧科研與 AI 的雙重任務。它未為低精度 AI 性能犧牲傳統高效能運算能力，依舊支持高精度 FP64 科學計算，確保物理模擬、氣候模型、量子化學等科研任務能獲得充分性能，這精準回應了 AI 平台常忽略科研需求的行業痛點。

此外，Rubin 平台支援 NVLink Gen6 與 CX9 網絡，節點間頻寬達 260 TB/s 與 28.8 TB/s，能讓數千 GPU 以接近單機延遲協同計算，對訓練超大規模多模態模型尤為關鍵。

除硬體革新外，輝達周二也同步推出 NVQLink 互連技術，被黃仁勳稱為「連結量子與經典超算的羅塞塔石碑」。該技術將量子處理器與 AI 超算整合為統一系統，解決量子運算擴展中的整合難題。

由於量子位元精密易損，需依賴傳統超算的低延遲、高吞吐量控制誤差校正演算法，而 NVQLink 則透過開放架構實現 GPU 與量子處理器的緊密耦合，為混合量子跟經典超算鋪路。

目前，NVQLink 已連接 17 家量子機構、5 家控制器廠商及 9 家實驗室，應用於布魯克海文國家實驗室 (BNL) 等場景，協助化學、材料領域的下一代量子應用開發。