OpenAI與微軟達重組協議 黃仁勳：早知可能明年上市 會更早砸錢加碼投資

2025-10-29

微軟與 OpenAI 周二 (28 日) 重組協議，標誌著這家以 ChatGPT 聞名的 AI 公司正式告別非營利組織基礎，邁向更傳統的企業架構，為未來上市鋪路。這不僅將為執行長奧特曼擴建資料中心、研發尖端技術的宏大計畫注入資金，也化解自 2019 年雙方結盟以來長期存在的融資與資源限制矛盾。

OpenAI跟微軟達重組協議 黃仁勳：早知可能明年上市 會更早砸錢加碼投資（圖：Shutterstock）

這項重組討論始於 2023 年底奧特曼暫時被逐出 OpenAI 的事件，當時暴露出非營利結構對投資者及合作夥伴權限的限制，新成立的「OpenAI Group PBC」將轉型為類傳統企業，鞏固奧特曼的領導權，賦予其更大決策空間拓展合作、籌資並塑造 AI 產業格局。

值得注意的是，奧特曼此輪未獲新公司股權，去年談判曾擬議給予，年薪維持約 7.6 萬美元不變。

微軟仍是最大外部股東，持有 OpenAI Group PBC 約 27% 股份，對應估值約 1350 億美元，意味著微軟對 OpenAI 的 138 億美元初始投資獲得近 10 倍回報。

儘管微軟不再擁有 OpenAI 消費級硬體權利及雲端服務優先採購權，未來幾年仍將分享 OpenAI 約 20% 收入，且雙方合作協議將延續至 2032 年，包含大規模雲端計算合約。

即使 OpenAI 實現通用人工智慧 (AGI)，微軟在 AGI 達成前仍保留部分產品與模型的權益，收入分成協議則可能在獨立小組宣布 AGI 實現後終止，才可能由 OpenAI 日後補付。

奧特曼強調，OpenAI 未來幾年面臨 1.4 兆美元財務義務，必須興建約 30GW 的資料中心基礎設施。

奧特曼更提出長期目標，將打造每周可新增 1GW 電力的資料中心，目前 1 吉瓦建設成本約 500 億美元，奧特曼希望能壓降至 200 億美元。

輝達執行長黃仁勳對此表示樂觀，稱「若早知 OpenAI 明年可能上市，我們會更早加大投資」，並認為這可能是史上最成功的 IPO 之一。