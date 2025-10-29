鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-29 08:31

全球 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 周二 (28 日) 在美股盤中股價一度大漲 6%，最終收漲 4.98% 至每股 201.03 美元，總市值 4.89 兆美元，主要反映輝達多項新合作協議以及市場對執行長黃仁勳 GTC 大會發言的熱烈反應。

盤中一度飆漲6% 輝達有望成為全球首個5兆美元市值公司（圖：Shutterstock）

輝達表示，已獲得 5000 億美元的訂單，並將為美國能源部建造 7 台新的超級電腦。受此消息推動，該公司股價大幅上漲，市值一度逼近 5 兆美元，終場收漲近 5%，市值增逾 2300 億美元。

黃仁勳在美國首都華盛頓舉行的 GTC 開發者大會上發表主題演講，宣布了一系列新產品和交易。輝達與製藥公司禮來達成合作，將共同建造醫藥領域最強大的超級電腦，用於加速新藥研發進程。

黃仁勳也發布新 NVQLink 互聯系統，實現量子處理器與 AI 超級電腦的高效對接。他表示，「NVQLink 是連接量子與經典超級電腦的『羅塞塔石碑』」，並宣布投資諾基亞 10 億美元進行人工智慧合作。交易完成後，輝達將持有諾基亞 2.9% 的股份。

此外，黃仁勳還駁斥了有關 AI 泡沫的說法，稱輝達最新晶片將在未來 5 季創造 5000 億美元收入。

D.A.Davidson 分析師 Gil Luria 表示，這些宣布顯示輝達有能力將業務延伸到核心資料中心客戶之外。「雖然這些專案與微軟、亞馬遜、谷歌及 Meta 等超大規模客戶的資本開支相比仍屬早期，但它們可能為輝達打開新的增長空間。」