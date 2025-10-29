鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-29 09:46

美國共和黨主導的參議院週二（28 日）通過一項立法，試圖推翻川普對巴西實施的關稅政策，並終止他在 7 月以「國家緊急狀態」為由發布的行政命令。這項國家緊急狀態是川普為報復巴西起訴前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌政變所採取的措施。

川普巴西關稅政策遭挑戰！美國參議院通過法案。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，這項針對巴西的法案以 52 票對 48 票通過，其中有五名共和黨議員跨黨派支持。

這是本週參議院預計審議的三項關稅法案中的第一項，接下來參議院將對撤銷川普對加拿大及其他國家關稅的法案進行表決。

法案已送交共和黨控制的眾議院，但外界普遍預期眾院可能擱置該提案。眾院共和黨人此前多次投票阻止廢除川普關稅政策的立法行動。

此次表決正值川普展開對馬來西亞、日本與南韓的五天訪問行程，並計畫週四（30 日）與中國國家主席習近平會面進行貿易談判。

民主黨議員批評川普利用「虛構的緊急狀態」作為實施關稅的理由，導致美國消費者承擔更高成本。

法案起草人、維吉尼亞州參議員凱恩（Tim Kaine）表示：「民眾正在受苦，由於川普總統的關稅政策，他們在食品、服裝、醫療保健、能源和建材上花費更多。」

投票支持該法案的共和黨議員包括柯林斯（Susan Collins）、麥康奈（Mitch McConnell）、穆爾科斯基（Lisa Murkowski）、保羅（Rand Paul）與提利斯（Thom Tillis）。

然而，也有共和黨人警告，若貿然推翻關稅，恐削弱川普與其他國家進行新貿易談判的籌碼。

巴西關稅爭端背景：波索納洛案件成焦點

巴西官員指出，美國在過去 15 年間對巴西保持約 4,100 億美元貿易順差，但川普 7 月發布的行政命令指控巴西「威脅美國國安、外交政策與經濟利益」，並「政治迫害」波索納洛。

波索納洛被控參與武裝犯罪組織、企圖以暴力方式推翻民主體制及策劃政變，並被判 27 年徒刑。他否認所有指控，並已向巴西最高法院提出上訴。

川普 7 月除對大部分巴西進口商品加徵高達 50% 的關稅外，還制裁了負責波索納洛案件的巴西最高法院法官。

該法官曾對波索納洛下達搜查令及限制令，指控他試圖尋求川普干預審判，以阻止現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在 2023 年就任。

川普上週曾表示，在「合適條件下」他可能考慮降低對巴西的關稅。