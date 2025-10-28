鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-28 20:17

經濟部投資審議會今（28）日召開第 25 次會議，會中核准重大投資案件計 5 件 。本次核准案件涵蓋電子零組件、半導體設備、人壽保險及伺服器產品等多項指標性產業，不僅顯示僑外資對台灣高科技產業的高度信心，仁寶電腦、富邦人壽及藥華藥也以 10.79 億美元（約折合新台幣 340 億元，此為計算值）的龐大金額積極展開全球布局 。

投審會核准5大案 美商高通、科林加碼台灣半導體 仁寶、富壽及藥華藥「外」投10.79億美元。

在僑外投資部分，本次共核准 2 件，總金額約達新台幣 70 億元 。其中，兩大美商的重磅加碼，成為此次會議的焦點：

首先，美商高通（QUALCOMM）透過旗下子公司，以 1.35 億美元為對價，取得多方科技股份有限公司全部已發行股份，將鎖定視訊處理系統積體電路的設計與研發 。其次，美商 LAM RESEARCH CORPORATION (科林) 則以新台幣 29.375 億元投資設立台灣科林技術股份有限公司，專注於先進半導體晶片製程所需關鍵製造設備的技術研發與設計業務 。這兩項投資案，無疑是對台灣在全球半導體供應鏈及高階研發實力投下了信任票。

在對外投資部分，本次核准 3 件，總金額約 10.79 億美元 ，彰顯台灣企業加速全球市場擴張的決心。

仁寶電腦工業股份有限公司以 7,500 萬美元對外投資設立美國 COMPAL USA HOLDING INC.，並進一步轉投資設立美國德州 COMPAL USA TECHNOLOGY INC.，目標是全力發展北美伺服器產品業務，搶攻 AI 伺服器的龐大商機 。

富邦人壽保險股份有限公司則以 7,000 億韓元（約折合 5.0443 億美元）對韓國富邦現代生命保險株式會社增資，持續拓展其人身保險業務的國際版圖 。

藥華醫藥股份有限公司以 5 億美元對外投資設立英屬維京群島 PHARMAESSENTIA GLOBAL LTD.，從事資產管理運用等業務 。