2025 年 9 月營收以 7.33 億元改寫單月歷史新高的水資源整合廠商國統 (8936-TW)，將於明 (29) 日至 31 日在南港展覽館參展由貿協主辦的「2025 台灣國際水週（TIWW）」，在南港展覽館一館展出澎湖馬公第二海水淡化廠等實績。

國統參加2025台灣國際水週展會 展現多項海水淡化技術實績。(圖：國統提供)

2025 年台灣國際水週以聯合國永續發展目標 SDG6「潔淨及衛生水資源」為核心，規劃「科技水」、「韌性水」與「潔淨水」三大主題。國統指出，國統將展示「澎湖馬公第二海水淡化廠」，以及與水利署南區水資源分署合作推動的「曾文溪感潮河段水資源利用模廠建置計畫」，並有多項專利管材模型，展現公司在水資源領域整合上的全方位能力。

國統有多年在海水淡化、水處理及管線領域的專業成果與實際行動，在本次國際水週 (TIWW) 榮獲首屆「AquaImpact 永續水標誌」肯定，展現「水資源永續、社會共好」的企業精神。

國統指出，國統自 2004 年起，於澎湖建置全台第一座民間自營運的海水淡化廠，穩定供應離島用水，使澎湖成為全台唯一不缺水的地區，也成為具指標性的海淡案例。公司去年更承攬台南海淡廠第一期工，台南 海淡廠全期規劃每日 20 萬噸、第一期 10 萬噸目前興建中，協助政府強化南部地區供水韌性與永續發展。

國統指出，國統於本次展覽中，特別展出公司研發的「海水淡化技術體驗平台」，結合科學教育資源與互動式體驗，引導更多民眾認識水資源的重要性，提升社會對水源保護與節水的重視，持續推動水資源永續。此項「海水淡化技術體驗平台」將於本次展覽結束後捐贈予國立科學工藝博物館，為台灣水資源環境教育盡一份社會責任。

國統隨南科高雄第二 (橋頭) 園區污水處理廠一期新建工程、石門水庫至新竹聯通管－道路埋設段工程、鯉魚潭場第二送水管工程 - 管 (二) 等標案工程持續進行國統 9 月營收 7.33 億元為單月營收新高，較上月及去年同期大增 48% 與 57%；第三季營收 17.34 億元、較第二季增加 23%，且較去年同期成長 45%，前三季整體營運逐步增溫。目前在手工程訂單超過 200 億元，預計未來 3 年內將隨工程進度逐步認列。