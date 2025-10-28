鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-28 20:00

‌



桃園機場受疫情後旅運需求持續成長，多項重大建設持續推進中。桃機公司今 (28) 日表示，第三航廈北登機廊廳將於今 (2025) 年底前啟用，第三跑道原定在 2030 年完工，但配合當地居民搬遷至 2026 年 12 月底影響，工期將延後 2032 完工。

桃機第三跑道受居民搬遷延至2032年完工，北登機廊廳今年底試用。(圖:桃園機場公司提供)

桃機公司表示，桃機第三跑道計畫是攸關桃園機場未來發展的重要里程碑，目前將於現有機場北側新增約 581 公頃土地，與既有機場銜接處長達約 5.3 公里，第三跑道的建設將配合用地取得進度，採分區、分標方式辦理。目前工程由交通部高速公路局代辦，第一階段工程自 2023 年 9 月起展開。

‌



桃機公司表示，第三跑道原訂在 2030 年完工，但因預定地居民搬遷期限延後，加上估算工期至少要 6 年的時間，初步估計完工日期延至 2032 年。

另機場公司指出，在第三跑道建設工程中，為降低施工對機場營運的衝擊、維持機坪調度順暢，已預先於機場規劃臨時過夜機坪，第一期已於今年 7 月 25 日啟用 9 個停機位，第二期預計明 (2026) 年春節前全數完工，屆時共計有 16 個停機位，預期能滿足航班調度需求。