APEC代表林信義：善用出席機會向國際傳達賴清德所提台灣三項主張
鉅亨網記者黃皓宸 台北
2025 年「亞太經濟合作經濟領袖會議」(APEC) 將於 10 月 31 日在韓國舉行，總統賴清德今 (21) 日出席代表團行前記者會。前經濟部長、台杉投資公司董事長林信義再次擔任 APEC 領袖代表，賴清德也期許林信義及代表團成員，務必向國際傳達台灣「致力強化經濟韌性」、「願意分享先驅產業經驗」及「正加速推動以人為本的 AI 發展」等三項主張。
賴清德表示，APEC 是亞太地區最重要的經濟合作組織，台灣從 1991 年成為正式會員以來，積極參與並深獲其他經濟體的肯定，今 (2025) 年主題為「打造永續明天」，聚焦在「連結、創新、繁榮」三大議題，也與我們政策目標方向一致。
賴清德指出，面對全球經濟發展的許多挑戰與不確定性，我們要透過深化區域合作和創新，來促進繁榮，也是台灣致力為世界貢獻的目標。他期許林信義今年與會時，向所有 APEC 領袖，傳達台灣三項重要主張：
第一，台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展。要讓世界知道，台灣在強化產業自主與經濟安全的同時，持續打造自由、公平、受法治保障，以及可預期的經貿投資環境，並推動多元夥伴合作。
第二，台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰。台灣正在從「製造」轉向「創造」，非常樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並透過加深對彼此的投資與經濟上的互補，來深化區域的合作，為打造高附加價值產業增添活力，來應對各種挑戰。
第三，台灣正加速推動以「人」為本的 AI 發展，作為實現 APEC 共同願景的助力。面對 AI 重塑全球經濟與社會秩序，要加速推動「AI 新十大建設」，以「人」為核心，促進 AI 在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化。同時推動「健康臺灣」，在 APEC 推廣「智慧健康」倡議，為區域的數位健康與永續治理，做出具體貢獻。
林信義則表示，將善用這次代表出席的機會，積極與各 APEC 會員的領袖、領袖代表及企業代表交流，完整傳達總統的三項任務指示，也分享我國在人工智慧創新及數位健康合作上的具體成果，並偕同我國 3 位「APEC 企業諮詢委員會」代表，宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖、台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨及廣達 (2382-TW) 技術長張嘉淵，與來自各經濟體的企業代表對話。
