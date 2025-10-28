鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-28 15:50

‌



根據高盛策略師的最新預測，日元在未來十年內，有可能對美元走強至 100 日元兌 1 美元的水準。高盛認為，隨著日本貨幣政策逐步邁向正常化，這代表著多年來日元貶值趨勢的潛在逆轉。

高盛預測日元十年內有望升值至100 結束結構性疲軟(圖:shutterstock)

以 Kamakshya Trivedi 為首的策略師們在周一 (27 日) 的報告中指出，這項預測「可能沒有乍看之下那麼極端」。他們將日元走強的預期，歸因於日本殖利率曲線控制等超寬鬆政策工具的終結。

‌



回顧歷史，日元自日本央行於 2016 年實施負利率以來，一直維持結構性疲軟。當時是美元兌日元匯率最後一次接近 100。日元的持續疲軟，助長了資本外流和受歡迎的套利交易，但也同時支持了日本的出口商，並幫助推高了國內股市，目前日經 225 指數和東證股價指數均接近歷史高點。