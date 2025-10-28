胡潤2025中國百富榜出爐！農夫山泉鍾晱晱5300億人民幣身價四度登頂 雷軍睽違10年重返前五

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-28 13:10

根據胡潤研究院最新發布的 2025 年度胡潤百富榜，71 歲的農夫山泉創辦人鐘睒睒以 5300 億元 (人民幣，下同) 身價四度登頂中國首富，財富較去年增加 1900 億元，刷新該頭銜財富紀錄，而去年首富、42 歲的字節跳動創辦人張一鳴以 4700 億元退居第二，財富成長 1200 億元，騰訊馬化騰以 4650 億元位列第三，財富上漲 1500 億元。

胡潤2025中國百富榜出爐！農夫山泉鍾晱晱5300億人民幣身價四連霸 雷軍睽違十年重返前五（圖：Shutterstock）

榜單顯示，1434 位企業家財富超過 50 億元，年增 31%，總財富近 30 兆元，較去年同期增加 42%，千億級創業家增至 41 位，十億級達 1021 位。

胡潤指出，中國股市回升、科技新面孔湧現及出口成長是上榜人數創新高的主要原因。這是胡潤研究院連續第 27 次發布百富榜，財富計算至 9 月 1 日為止。

具體來看，鐘睒睒財富飆漲得益於農夫山泉核心業務穩健，加上東方樹葉等新品銷售擴張，其港股股價年漲 80%，加上基期優勢助推重返榜首。

第四名則為寧德時代曾毓群，財富增加 1300 億至 3300 億元，小米創辦人雷軍則時隔十年重回前五，財富暴增 1960 億達 3260 億元，較去年同期成長 151%，主要因為小米股價年漲 177%，成為財富成長最多企業家。

前十名中，網易丁磊以 3200 億元名列第六，拼多多黃崢、美的集團何享健家族則分列七、八位，李嘉誠父子以 2350 億元居第九，李書福家族 2250 億第十，馬雲家族 2100 億跌出前十至第 11 位。

新興領域則表現亮眼，泡泡瑪特王寧憑 Labubu 全球爆紅，財富增加 1545 億，寒武紀陳天石因 AI 晶片落地加速，股價一度超過茅台成 A 股「股王」，財富增加 1480 億。

值得注意的是，新質生產力企業家佔百富榜前 100 名的 60%，前 10 名中也超過一半。對此胡潤表示，中國民營經濟展現出強大的韌性和活力，新質生產力正成為推動經濟發展的重要力量。