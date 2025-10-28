search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

胡潤2025中國百富榜出爐！農夫山泉鍾晱晱5300億人民幣身價四度登頂 雷軍睽違10年重返前五

鉅亨網編譯陳韋廷


根據胡潤研究院最新發布的 2025 年度胡潤百富榜，71 歲的農夫山泉創辦人鐘睒睒以 5300 億元 (人民幣，下同) 身價四度登頂中國首富，財富較去年增加 1900 億元，刷新該頭銜財富紀錄，而去年首富、42 歲的字節跳動創辦人張一鳴以 4700 億元退居第二，財富成長 1200 億元，騰訊馬化騰以 4650 億元位列第三，財富上漲 1500 億元。

cover image of news article
胡潤2025中國百富榜出爐！農夫山泉鍾晱晱5300億人民幣身價四連霸 雷軍睽違十年重返前五（圖：Shutterstock）

榜單顯示，1434 位企業家財富超過 50 億元，年增 31%，總財富近 30 兆元，較去年同期增加 42%，千億級創業家增至 41 位，十億級達 1021 位。


胡潤指出，中國股市回升、科技新面孔湧現及出口成長是上榜人數創新高的主要原因。這是胡潤研究院連續第 27 次發布百富榜，財富計算至 9 月 1 日為止。

具體來看，鐘睒睒財富飆漲得益於農夫山泉核心業務穩健，加上東方樹葉等新品銷售擴張，其港股股價年漲 80%，加上基期優勢助推重返榜首。

第四名則為寧德時代曾毓群，財富增加 1300 億至 3300 億元，小米創辦人雷軍則時隔十年重回前五，財富暴增 1960 億達 3260 億元，較去年同期成長 151%，主要因為小米股價年漲 177%，成為財富成長最多企業家。

前十名中，網易丁磊以 3200 億元名列第六，拼多多黃崢、美的集團何享健家族則分列七、八位，李嘉誠父子以 2350 億元居第九，李書福家族 2250 億第十，馬雲家族 2100 億跌出前十至第 11 位。

新興領域則表現亮眼，泡泡瑪特王寧憑 Labubu 全球爆紅，財富增加 1545 億，寒武紀陳天石因 AI 晶片落地加速，股價一度超過茅台成 A 股「股王」，財富增加 1480 億。

值得注意的是，新質生產力企業家佔百富榜前 100 名的 60%，前 10 名中也超過一半。對此胡潤表示，中國民營經濟展現出強大的韌性和活力，新質生產力正成為推動經濟發展的重要力量。 

對於未來首富競爭，胡潤提及張一鳴、曾毓群、雷軍等人均為有力競爭者。隨著產業演變與市場波動，首富之位有望持續更迭。

文章標籤

胡潤鍾晱晱雷軍農夫山泉小米百富榜張一鳴字節跳動中國股市A股

相關行情

台股首頁我要存股
人民幣/美元0.1408+0.14%
美元/離岸人民幣7.0972-0.11%
美元/人民幣7.0995-0.16%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty