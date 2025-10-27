鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-27 15:16

美國總統川普於 27 日起展開為期三天的訪日行程，並訂於 28 日與新任首相高市早苗舉行會談。此次會晤是高市早苗上任後迎來的首項重大外交考驗，為拉近與川普的關係，高市政府有意提議購買福特 F-150 皮卡車作為「見面禮」。

買卡車討川普歡心？高市早苗上任首個外交大考祭出「見面禮」。（圖：REUTERS/TPG）

由於擔憂前首相安倍晉三遇刺事件重演，日方維安規格全面升級，警視廳出動 1.8 萬名警力，創下史上最大維安規模。雙方將在確認同盟關係深化的基礎上，就經濟和安全保障等廣泛議題進行磋商。川普預計還將在神奈川縣的駐日美軍橫須賀基地發表演說。

經濟與貿易關係是此次會談的核心議題。川普預計將要求日方切實履行前首相石破茂時期達成的「投資換關稅」協議。根據該協議，美國將對日本商品徵收 15% 關稅，而日本則須設立高達 5,500 億美元的對美「投資工具」，該金額相當於日本年度 GDP 的近 10%，對日本經濟構成巨大負擔。

為緩和緊張的貿易關係，根基尚不穩固的高市政府主動準備了豐厚的「見面禮」，包括向美國購買福特汽車公司的 F-150 皮卡車、大豆和液化天然氣（LNG）等產品。

新首相親自提議採購的福特 F-150，儘管其大型尺寸恐不適宜日本國內狹窄道路，但卻被美聯社分析為川普眼中「勝利」的有力象徵。川普本人也對此提議公開表示讚賞：「她很有品味，那可是台很棒的卡車。」。

此外，日本汽車業亦採取行動，據悉豐田汽車會長豐田章男（Akio Toyoda）可能在與川普的餐敘期間，宣布將自家在美國工廠組裝的汽車進口回日本，以回應美方對日本汽車市場獨厚國產車商的長久抱怨。

在安全保障方面，美日領導人將探討雙方的國防合作與分攤議題。高市早苗在 24 日的施政演說中表示，將採取措施達成年度軍費開支佔國內生產毛額 2% 的目標。