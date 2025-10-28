search icon



王毅同美國國務通話 盼相向而行 為中美高層互動做準備

鉅亨網編譯鍾詠翔


中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周一（27 日）同美國國務卿魯比歐通話，王毅希望雙方相向而行，為中美高層互動做好準備。

cover image of news article
中國外交部長王毅。（圖：Shutterstock）

據《央視》報導，王毅表示，中美關係牽動世界走向，一個健康、穩定、可持續的雙邊關係符合兩國長遠利益，也是國際社會共同期待。


王毅說，中國國家主席習近平和美國總統川普都是世界級領袖，長期交往、彼此尊重，這已成為中美關係最寶貴的戰略資產。

王毅稱，前段時間，中美經貿關係再次出現波折。通過吉隆坡經貿會談，雙方澄清立場，增進理解，就對等解決當前緊迫的經貿問題達成框架共識。

王毅認為，這再次證明，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的共識，秉承平等、尊重、互惠精神，堅持通過對話化解矛盾，摒棄動輒施壓的做法，就有可能推動兩國關係穩下來、向前走。

王毅希望雙方相向而行，為中美高層互動做好準備，為兩國關係發展創造條件。

據《央視》報導，魯比歐表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，期待通過高層互動，向世界發出積極信號。

