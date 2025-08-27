search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為24.54元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.22元上修至1.28元，其中最高估值1.82元，最低估值0.92元，預估目標價為24.54元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.82(1.75)2.172.641.31
最低值0.92(0.92)1.011.161.31
平均值1.37(1.27)1.752.161.31
中位數1.28(1.22)1.892.311.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值66.65億76.75億85.18億76.69億
最低值40.52億43.14億48.03億55.55億
平均值47.91億54.01億61.19億66.12億
中位數42.16億48.58億55.85億66.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.280.630.881.032.60
營業收入34.50億36.12億42.71億51.20億67.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBS

相關行情

台股首頁我要存股
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR21.635+0.63%

延伸閱讀



Empty