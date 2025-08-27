鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為24.54元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.22元上修至1.28元，其中最高估值1.82元，最低估值0.92元，預估目標價為24.54元。