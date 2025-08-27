鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為24.54元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.22元上修至1.28元，其中最高估值1.82元，最低估值0.92元，預估目標價為24.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.82(1.75)
|2.17
|2.64
|1.31
|最低值
|0.92(0.92)
|1.01
|1.16
|1.31
|平均值
|1.37(1.27)
|1.75
|2.16
|1.31
|中位數
|1.28(1.22)
|1.89
|2.31
|1.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|66.65億
|76.75億
|85.18億
|76.69億
|最低值
|40.52億
|43.14億
|48.03億
|55.55億
|平均值
|47.91億
|54.01億
|61.19億
|66.12億
|中位數
|42.16億
|48.58億
|55.85億
|66.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.28
|0.63
|0.88
|1.03
|2.60
|營業收入
|34.50億
|36.12億
|42.71億
|51.20億
|67.05億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
