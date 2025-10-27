鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-27 18:19

上周美國 CPI 數據報捷，為聯準會本周降息再添底氣，台北股匯今 (27) 日收假恢復交易上演雙漲走勢，在熱錢湧入下，大盤一度衝破 2 萬 8 大關，新台幣兌美元匯率也直奔 30.7 字頭，終場升幅略收斂，以 30.719 元作收，升值 9.6 分，整體市場交投意願不高，台北與元太外匯市場總成交值僅 15.195 億美元。

〈台幣〉本日最強亞幣！股匯雙漲收30.719元 聚焦本周Fed利率決策。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元上周四貶破 30.8 元，今天以 30.78 元開盤後，盤中一度升值 1.3 角，最高升抵 30.685 元，終場收在 30.719 元，升值 9.6 分，中止連 3 貶。由於本周美國聯準會 (Fed) 將舉行利率決策會議，雖然降息預期進一步升溫，但部分投資人仍轉趨觀望，市場整體交投狀況偏冷清。

亞股今天全面大漲，加權指數早盤也一度漲逾 600 點，衝破 28000 點大關，最高觸及 28196.33 點，不過，台積電尾盤承壓，指數終場上漲 461.37 點，收在 27993.63 點，仍寫下盤中與收盤的歷史新高紀錄。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.02%，新台幣升值 0.31%，為今天的最強亞幣，韓元升值 0.27%，人民幣勁揚 0.14%，新加坡幣升值 0.05%，日元則貶值 0.35%。

美中貿易戰緩和，首相高市早苗的新經濟學也受到市場高度期待，激勵日經指數今天噴漲逾 1200 點，達到 5 萬點新高度，同時，市場也預期在寬鬆政策下恐難以升息，使得日元匯率持續走貶。