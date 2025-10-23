鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-23 19:00

連假前夕，台北股匯今 (23) 日持續走弱，外資偏向賣股匯出，新台幣兌美元匯率摜破 30.8 元關卡，終場收在 30.815 元，重貶 8.4 分，為連三貶，並創下 5 個多月新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 20.785 億美元。市場聚焦下周美國聯準會利率會議，投資人普遍預期將再降息 1 碼。

〈台幣〉連假前夕連3貶摜破30.8元關卡 探5個多月新低。(圖:shutterstock)

受到美元指數反彈、日元重挫影響，新台幣兌美元近期同步走弱，今天以 30.76 元開盤後，美元買盤隨之湧現，終場收在全日最低點 30.815 元，貶值 8.4 分。新台幣兌美元本周累計貶值 1.29 角或 0.42%，周線寫下連三黑。

台股持續震盪走跌，盤中一度下跌 277 點，但台積電等權值股跌幅收斂，加權指數逐步回穩，終場收在 27532.26 點，下跌 116.65 點。單周累計上漲 229.89 點，週線拉出連 9 紅。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.03%，韓元重挫 0.54%，日元貶值 0.43%，新台幣貶值 0.27%，新加坡幣小貶 0.05%，人民幣則微幅升值 0.02%。