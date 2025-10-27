鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-27 15:59

受到中美貿易局勢緩和帶動，並且高市早苗內閣獲得高支持率、市場對高市內閣的經濟政策「早苗經濟學」抱持期待，日股周一 (27 日) 甫開盤就大漲逾千點，史上首度衝破 5 萬點關卡，日經 225 指數終場上漲 2.46% 或 1,212.67 點，報 50,512.32 點，再度寫下驚奇新高紀錄。

〈日股盤後〉早苗經濟學助燃行情 日經指數漲破5萬點、國防股狂飆。（圖：REUTERS/TPG）

東證股價指數 (TOPIX) 終場漲 1.70% 或 55.60 點，報 3,325.05 點，同步寫下新高。

在美國降息預期、人工智慧（AI）市場擴張等推動股市上漲的背景下，對以高支持率起步的高市早苗內閣經濟政策「早苗經濟學」的期待，成為日本股指進一步上攻的重要動力。

日經平均在 21 日時一度距離 5 萬點僅差約 50 點。這次突破的重要契機之一正是市場對高市新政權的期待。

根據周末的最新民調，高市內閣支持率達 74%，比前石破茂內閣成立時的 51% 高出 20 多個百分點。儘管目前仍是少數執政黨，但市場認為高支持率將有利於政府穩定執政，這也被視為股市的利多因素。

在上周舉辦的日本金融週 (Japan Weeks) 活動上，「早苗經濟學」以及「皋月經濟學」也成為熱門話題。日本新任財相片山皋月上周表示，擴張性財政政策優先，追加預算的規模必須足夠大才能實現目標，不排除下調消費稅。

此外，市場預期 28 日的日美首腦會談，將就強化防衛力展開具體討論，國防概念股票買盤增強。川崎重工大漲 9%，創下自 1989 年上市以來約 36 年來的新高。三菱重工與 IHI 分別上漲 1.2% 及 2.8%。