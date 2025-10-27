鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-27 17:20

中國今年第三季汽車出口數據日前出爐，根據乘聯分會統計，今年前 9 月中國汽車出口量達 571 萬輛，年增 21%，9 月單月出口 76.3 萬輛，年增 26%，其中新能源汽車表現尤其亮眼，今年前三季累計出口 232 萬輛，年增 52%，遠優於去年同期的 22%，9 月單月出口 30 萬輛，年增 66%。

告別俄羅斯！墨西哥登頂中國車最大買家 阿聯緊追其後 歐洲仍是電動車出口「基本盤」

中國乘聯分會秘書長崔東樹指出，出口高成長核心動力來自中國產品競爭力提升。值得關注的是，出口市場格局正從去年依賴俄羅斯轉向多元新興市場崛起。2022-2024 年俄羅斯曾是中國汽車出口最大增加來源，但 2025 年這一地位被墨西哥、阿拉伯聯合大公國等取代。

今年前 9 月數據顯示，墨西哥以 41.07 萬輛登頂中國汽車出口第一大目的國，阿聯 36.78 萬輛緊隨其後，俄羅斯則以 35.77 萬輛退居第三，俄國同期出口量則較去年同期銳減 58%，減少 49.19 萬輛，而阿聯、澳洲、菲律賓等國成長迅猛，阿聯酋年增 59%，阿爾及利亞更是暴增 275%。

從區域來看，中國電動車正形成多點開花格局，歐洲仍是核心市場，比利時、英國對中國電動車需求最旺盛，今年前三季比利時以 22.35 萬輛居中國新能源汽車出口首位，英國 15.33 萬輛次之。上月比利時 (2.09 萬輛）、英國（1.95 萬輛）分列前兩名，德國也以 1.05 萬輛​​躋身前十名。

中東市場異軍突起，阿聯今年前三季進口中國新能源車 9.28 萬輛，年增 70%，9 月單月進口 2.09 萬輛，增量 1.4 萬輛、增速 204% 均居各市場之首。

東南亞同樣強勁，菲律賓今年前三季進口 15.34 萬輛，泰國、印尼分別為 9.73 萬輛、7.68 萬輛，9 月單月兩國均進入前五名，澳洲、巴西等南半球市場也表現穩定。

值得注意的是，純電動車出口壓力逐漸顯現。崔東樹分析指出，歐盟仍是純電動車主力市場，但東南亞、中東需求波動較大，疊加海外新能源發展放緩及中國純電產品偏高端、大型化，小型車供給不足，導致出口承壓。

不過，插混與油電混合車款正成為新增長點，體現技術路線多元化。今年前 9 月插混出口 69 萬輛，較去年同期暴增 208%，9 月單月出口 9.6 萬輛，成長速度達 292%，主要受惠於歐盟需求上升及土耳其等中東市場突破。

伴隨規模擴張，中國汽車出口均價回落，今年出口均價 1.7 萬美元，低於 2023 年 1.9 萬、2024 年 1.8 萬美元水準。業內人士認為，這與特斯拉出口佔比下降及中國品牌在中低端市場影響力擴大有關。

儘管前景向好，挑戰依舊存在。歐盟加徵關稅等貿易壁壘、不同市場需求波動，以及部分品牌「水土不服」、品質安全問題、在地化不足損害整體形像等均需應對。

奇瑞董事長尹同躍強調，全球化不能只追求規模，必須以使用者可負擔價格、可信賴品質、永續發展，塑造中國汽車「安全、可靠、高端」新形象。