黃金牛市上周劇烈回調後 全球「抄底客」湧入市場
貴金屬市場上周經歷了一次戲劇性的急劇修正，金價曾飆升至接近每盎司 4400 美元的歷史高點，並在尾盤觸及 4381 美元上方的峰值。隨後，黃金價格在周二暴跌多達 6.3%，創下自 2013 年以來最大的單日跌幅。
此次拋售沒有明確的催化劑，部分交易員歸因於避險基金獲利了結或中資銀行拋售。同時，當黃金暴跌時，其他主要市場 (如股票、國債和原油) 幾乎沒有波動，下跌基本局限在貴金屬市場。
許多專家將此視為牛市的正常階段。貴金屬精煉商 MKS Pamp SA 研究主管 Nicky Shiels 表示：「牛市總需要健康回调來擠出泡沫，確保周期延續」，「價格應進入整固階段，回歸更可持續的 (看漲) 軌道」。
散戶瘋狂「抄底」實物黃金
雖然市場經歷恐慌，但全球散戶投資者則將此次下跌視為難得的機會。從新加坡到美國，經銷商均表示在本周金價下跌期間，諮詢購金的客戶興趣激增。
在曼谷唐人街，57 歲的紡織廠工人 Sunisa Kodkasorn 堅信「黃金是最佳投資」，她決定湊齊積蓄趕來購買。然而，她買得起的金條規格已經售罄。
在新加坡，經銷商 BullionStar 的副總裁 Pete Walden 透露，該公司在上周二迎來了史上最繁忙的交易日，「開業前就排起長隊，買家數量遠超賣家」。美國的 Money Metals Exchange 也表示，來自「尋底買入」客戶的興趣已超出公司接待能力。在東京銀座，一位越南學生 Hang Viet 也將此次下跌視為入場時機，他相信黃金長期仍將上漲。
專業市場信心與長期展望
儘管價格大幅波動，貴金屬分析師圈中仍難覓看空者。上周末，近千名專業人士齊聚京都參加全球最大的貴金屬年度盛會，會議參會人數創下歷史紀錄，顯示出專業人士對市場的持續熱情。
數據顯示，黃金基金在上周三結束的一周內，收到了有記錄以來最大的單周資金流入，流入量高達 87 億美元。
摩根大通的 Gregory Shearer 預計，投資者的獲利了結行為，將遇到包括央行在內的其他實物買家的「逢低買入」需求，最終使回调幅度相對有限。
本輪黃金牛市的驅動力包括央行購金潮 (在 2022 年俄羅斯央行受制裁後急劇加速)，以及對全球政府債務不可持續的擔憂。
Shearer 對黃金前景十分看好，預測到明年末季，金價平均將突破 5000 美元。不過，他同時指出，央行退出市場是其看多預測面臨的主要風險。
