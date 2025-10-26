12年最慘烈崩盤！周線連九漲止步 黃金牛市接近結束？ 盤點史上14次大跌原因

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-26 12:00

‌



現貨金價 (XAUUSDOZ) 上周二 (21 日) 單日暴跌 5.31%，創 12 年來最大單日跌幅紀錄，為史上第 15 大單日跌幅，更被高盛交易員形容為「妖股式崩盤」。這場急跌不僅終結黃金連 9 周上漲趨勢，更引發市場激烈爭論是長期多頭市場中的技術性調整，還是趨勢逆轉的開端。

12年最慘烈崩盤！周線連9漲牛市接近結束？ 盤點史上14次金價大跌原因（圖：Shutterstock）

從盤面看，金價上周從高點累計下跌 3.35%，較近期高點也回檔近 268 美元，這場看似突然的「崩盤」其實早有預兆，多項技術指標先前已拉響警報。

市場首先出現「美股 + 金銀 + 美元」同漲的異常組合。民生證券分析師邵翔指出，顛覆傳統金融邏輯的資產連結不可持續，預示短期格局將調整。更關鍵的是，黃金本身已處於「極度超買」狀態。

國金證券報告顯示，倫敦現貨黃金年內已 45 次刷新歷史新高，自 8 月 21 日以來累計上漲約 30%，短線漲幅在近年大牛市中尚屬首次。歷史數據顯示，金價短期快速上漲的上限通常在 30% 左右，大漲結束後一個月平均回檔 4%。

此外，黃金 ETF 隱含波動率近期飆升，這項指標往往預示短期轉折點，而 ETF 規模大幅膨脹，更使得本輪漲勢容易以大跌收場。

國金證券宏觀經濟分析師陳瀚學總結，技術面交易擁擠、短期漲幅過快，加上俄烏衝突等避險事件降溫，共同觸發了此次調整。

歷史資料為判斷趨勢提供參考。過去 34 年，單日跌幅超 5.31% 的情況共出現 14 次，其中 6 次發生在大漲半年後。這 6 次中的其中 3 次出現半年內反彈最高達 11.7%，另 3 次則持續下跌，最大跌幅近 17%。

最值得警惕的是 1980 年 1 月的案例，當時金價單日暴跌 11.68%，但暴跌前半年累計上漲 39.15%，與本次大跌前 34.97% 的漲幅高度相似，而那次大跌後半年，金價再跌 16.9%。另有 8 次大跌前金價處於跌勢，此後多反彈。

Rational Equity Armor 基金經理 Joe Tigay 警告，市場對黃金的狂熱已催生泡沫，「實物購買量瘋狂，卻無人質疑其是否過高」，但摩根大通堅定看多，分析師 Natasha Kaneva 認為回檔僅是消化 8 月以來的快速漲幅，「買家仍眾，賣家稀缺」。Kaneva 還預估，隨著聯準會 (Fed) 降息週期開啟，明年第四季金價恐攀漲至每盎司 5055 美元。

中國法人機構則傾向「健康回檔」判斷。陳瀚學表示，全球停滯性通膨、國際秩序動盪、美國赤字貨幣化等長期支撐不變，黃金作為對抗美元信用貶值的實體資產，長期上漲邏輯穩固。短期看，未來 3-6 個月黃金恐寬幅波動，寬鬆環境提供流動性支撐，AI 避險需求與中期選舉前的降息預期構成利多，但過快上漲積累的拋壓需消化，上周二的大跌正是例證。