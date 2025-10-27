慘！保時捷銷售利潤大幅下滑99%

德國福斯集團旗下保時捷上周五（24 日）發布的最新數據顯示，第三季虧損 9.66 億 歐元 ，受此影響，今年前三季銷售利潤較一年前大幅下滑 99%。

保時捷上月宣布推遲部分純電動車型推出，延長多款燃油和混動車型市場生命周期，並終止電池自產計畫，相關重組措施帶來約 27 億 歐元 額外支出。

此外，美國關稅政策也讓保時捷的業績承壓。保時捷表示，今年前九個月，關稅帶來的額外成本為 3 億 歐元 。

據《路透社》報導，保時捷財務長白禹翰（Jochen Breckner）表示，今年全年美國關稅政策將給保時捷帶來約 7 億 歐元 的損失，未來幾個月公司將針對美國市場上調售價。

面對當前經營壓力，保時捷已啟動組織結構優化，計劃在未來幾年內裁員 1,900 人，並於今年內裁減 2,000 個臨時崗位。第二輪裁員方案預計在今年年底前公布。

