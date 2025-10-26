川普與泰國、馬來西亞、柬埔寨簽署美國貿易及關鍵礦產合作協議
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普週日（26 日）與泰國、馬來西亞和柬埔寨簽署了一系列貿易與關鍵礦產合作協議。在中國收緊稀土出口限制的背景下，美國正積極尋求確保關鍵礦產供應的穩定性。
根據《路透》報導，川普在吉隆坡出席東南亞國協（ASEAN）峰會之際，與泰國、馬來西亞及柬埔寨領導人簽署互惠貿易協議，承諾共同解決關稅及非關稅障礙。
根據白宮發布的聯合聲明，美國將對這三國大部分出口商品維持 19% 的關稅稅率。
在貿易協議之外，川普也與泰國和馬來西亞簽署了關鍵礦產合作協議，以應對中國在快速增長的礦產市場上的競爭。
根據雙方聲明，馬來西亞承諾不禁止或設置出口配額向美國出口關鍵礦產或稀土元素，但聲明未明確區分原料或加工稀土。
《路透》先前報導指出，中國正與馬來西亞洽談稀土加工合作，馬來西亞國家主權基金預計將與中國企業合作建設煉製廠。
作為全球最大的稀土開採與加工國，中國對煉製技術出口的限制日益嚴格，使全球製造商積極尋找替代供應來源。
馬來西亞擁有約 1,610 萬噸稀土資源，為防止資源流失，已禁止企業出口稀土原料，並致力發展下游產業。
協議中，馬來西亞還承諾為美國工業品及農產品提供顯著市場准入優惠，包括化學品、機械設備、乘用車，以及乳製品與禽肉等產品。
此外，馬來西亞作為全球清真認證領導者，也同意簡化美國化妝品與藥品進口規定。
在泰國方面，該國則將取消約 99% 商品的關稅壁壘，涵蓋美國工業品、食品及農產品全線產品。
同時，泰國、馬來西亞與柬埔寨也承諾在協議中保護勞工權益並加強環境保護。
值得注意的是，這些貿易與礦產協議簽署之前，川普曾見證泰國與柬埔寨簽署增強版停火協議。今年早些時候，兩國邊境爆發致命衝突，協議簽署象徵地區和平與合作取得重要進展。
