鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-24 16:30

今年加密用戶最關心的問題是什麼？一項透過大模型完成的特殊研究揭示了答案，研究人員向 ChatGPT、Grok、Perplexity AI 等 12 個主流 AI 模型提出了「2025 年用戶問得最多的三個關於加密貨幣的問題是什麼？」的同樣問題。

AI解密2025加密貨幣焦慮：12大模型回覆用戶只關心這三件事（圖：Shutterstock）

‌



在周期判斷層面，多數模型反映出使用者對市場階段的迷惘。ChatGPT 直接拋出「牛市還能走多遠？」與「比特幣是否已觸頂？」，Grok 和 DeepSeek 則聚焦「減半後處於牛熊哪個階段」，豆包更直白詢問「新一輪牛市是否已到來」。

賺錢路徑的探尋呈現多元化特質。ChatGPT 提出「是否存在真正 Alpha 機會」，Grok 追問「最值得投資的資產或賽道」，Perplexity 則關注「ETF 與機構資金流入」。這反映市場進入成熟階段後，使用者從「有無機會」轉向「如何捕捉機會」。

Gemini 3 的技術路線之問則特別典型：「以太幣 L2、Solana 與 AI+Crypto 哪條能勝出？」Kimi 的下沉視角則更接地氣，關注高頻交易獲利可能性與鏈上操作細節 (滑點設定、MEV 損耗規避)，體現不同投資層級用戶的差異化需求。

此外，風險意識貫穿了所有提問。Claude 強調「專案可信度與新手風控」，Perplexity AI 單列「如何識別詐騙」，DeepSeek 和千問均提及「監管對資產安全的影響」。這種對風險的敏感度源於加密市場「高收益伴隨高不確定」的特性，用戶既追逐收益又恐懼踩雷。

中文區模型特別突出監管關切，豆包、文心一言等均將「政策變化對普通投資者的影響」列為重點，顯示地緣監管差異帶來的獨特焦慮。

不同模型回答差異也揭示著使用者畫像分化。ChatGPT 代表交易者視角，形成「週期 - Alpha - 收割」的焦慮鏈；Grok 貼近社交熱點，圍繞減半、ETF 等敘事展開；Claude 體現謹慎派特質，聚焦買賣時機與風控；Gemini 3 則展現產業觀察者眼光，關注 RWA 與技術路線競爭。Kimi 的鏈上實操問題與中文模型的宏觀週期關注形成有趣對比，反映使用者群體的多元組成。

專家指出，這些提問的問題集中性反映加密市場本質特徵：強敘事驅動下，週期判斷決定行動方向；市場成熟後，Alpha 挖掘成為新焦點；而詐騙頻傳與監管不確定性，使風險控製成為永恆主題。