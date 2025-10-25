IBM成功用AMD晶片執行糾錯演算法 激勵雙方股價齊揚逾6%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-25 01:32

‌



綜合外媒周五 (24 日) 報導，IBM(IBM-US) 成功在 AMD(AMD-US) 晶片上執行關鍵量子運算糾錯演算法，為量子電腦商業化跨出重要一步，激勵雙方股價周五齊揚。截稿前，AMD 股價上漲 6.92%，暫報 251.26 美元，IBM 股價上漲 7.29%，暫報 305.78 美元。

AMD晶片成功支援IBM量子糾錯演算法即時運行，雙方股價齊揚逾6%。

根據《路透》報導，IBM 周一將發布研究論文，展示其能在 AMD 製造 FPGA 晶片上即時運行糾錯演算法。

‌



IBM 研究總監 Jay Gambetta 表示，這項成果證明該公司演算法不僅具備實務可行性，還能在市場既有的 AMD 晶片上運作，將成本控制在合理範圍。

Gambetta 指出：「不僅實際執行成功，執行速度還比量子運算所需快 10 倍，這是一大突破。」

量子電腦採用量子位元（qubits）處理傳統電腦需耗時數千年的複雜運算，例如模擬數兆個原子隨時間的反應。然而，量子位元易受干擾而產生錯誤，這些錯誤可能迅速癱瘓量子晶片的有效運算能力。

今年 6 月，IBM 已宣布開發出可與量子晶片協同運作的演算法，用以修正此類錯誤。

IBM 正與微軟 (MSFT-US) 及 Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US) 競相開發量子運算技術。Google 本周才宣布演算法取得突破性進展。