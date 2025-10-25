〈財報〉寶僑財報優預期 預估關稅成本腰斬至4億美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-25 05:24

綜合外媒報導，寶僑 (P&G) 周五公布第一財季（截至 9 月 30 日）財報優於預期，美妝與刮鬍刀等產品需求強勁推升業績。儘管面臨關稅與消費環境挑戰，公司維持全年展望，並將關稅衝擊預估從 8 億美元下調至 4 億美元。

寶僑第一季財報優於預期，並將關稅衝擊預估從8億美元下調至4億美元。(圖:Reuters/TP

寶僑第一季歸屬公司淨利 47.5 億美元，較去年同期的 39.6 億美元成長。排除重組成本等項目後，調整後 EPS 為 1.99 美元。營收成長 3% 至 223.9 億美元，在排除併購、資產剝離與匯率影響的有機營收成長 2%，優於分析師平均預期。

Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：223.9 億美元 vs 預期 221.8 億美元

調整後 EPS：1.99 美元 vs 預期 1.90 美元

值得注意的是，儘管營收數據成長，但寶僑整體銷售量與去年同期持平。銷售量排除定價因素，更能反映實際需求。

消費環境「不佳但穩定」 出現 K 型分化

財務長 Andre Schulten 在媒體電話會議上表示：「消費環境不佳，但穩定。」與過去幾季消費者行為相似。

在美國這個最大市場，寶僑產品的整體消費略為放緩。如同可口可樂一樣，寶僑也觀察到消費者依收入出現「K 型」分化購物行為。

Schulten 指出，現金較充裕的消費者在倉儲賣場與線上零售商購買大包裝，「這是他們尋求划算的方式」。但手頭緊的消費者則將清潔劑或洗髮精用到最後一滴，耗盡家中庫存後才再採購。

公司表示，在醫療保健與織物家居護理品類面臨「激烈競爭」，競爭對手加強促銷與折扣。為贏回客戶，寶僑聚焦創新以合理化較高價格，說服消費者其產品更優質。

關稅衝擊腰斬 但加拿大變數仍在

寶僑現在預估川普關稅的稅後成本為 4 億美元，遠低於先前預估的 8 億美元。執行長 Jon Moeller 表示，最初預測包含加拿大報復性關稅，但後來已取消，因此公司計劃的漲價幅度小於預期。

不過，川普周四晚間表示因加拿大電視廣告問題，將終止與加拿大的所有貿易談判，這可能意味著寶僑未來成本將再度上升。

除嬰兒、女性與家庭護理部門外，公司所有業務部門平均都調漲價格。部分消費者在經濟壓力下開始縮減支出，尋求折扣與更高性價比產品。

維持全年展望

儘管面臨關稅與「充滿挑戰的消費與地緣政治環境」，寶僑重申 2026 財年（至明年 6 月）全年展望，預期銷售成長 1%-5%，EPS 介於 6.83 至 7.09 美元。