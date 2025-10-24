5447億特別預算到位！卓揆拋3重點：普發現金、力挺中小微、「台灣模式」迎戰關稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-24 14:01

‌



行政院長卓榮泰昨（23 ）日參訪瑞麗刀剪公司，強調政府對中小微企業的關心「絕不亞於高科技產業」，將透過四大面向工作來強化韌性，力挺中小微。全民普發現金，各部會已備妥相關作業。台美關稅談判進度，將持續爭取「對等關稅再調降，且不疊加原稅率」，以及「232 條款關稅優惠待遇」，且擴大投資美國的「台灣模式」有四大原則，可望為台灣創造出獨特優勢。

關稅戰新對策！卓揆：5547億預算作後盾挺中小企迎衝擊。（鉅亨網資料照）

卓榮泰指出，台灣逾 98% 的業者與近 8 成的勞工來自中小微企業，是台灣經濟安定的重要力量，若無其支撐，高科技產業的垂直供應鏈將失調。面對日益升溫的國際貿易情勢，特別是台美關稅談判帶來的潛在衝擊，立法院已於本月 17 日通過強化韌性特別預算核定為 5,447 億元，待總統公布後將全力執行「支持產業」、「安定就業」、「照顧民生」及「強化韌性」四大面向工作。

‌



卓榮泰以瑞麗刀剪曾響應「投資台灣三大方案」為例，說明政府對中小企業的重視。他表示，目前延長至 2027 年的「投資台灣三大方案 2.0」已擴大適用至全球海外台商及外人投資企業，提供租稅優惠與金融保證等政策支持，目標是再吸引新台幣 1.2 兆元投資，並創造 8 萬個就業機會，顯示政府根留台灣、投資台灣的決心。

在勞工政策上，卓榮泰承諾全面保障本國勞工與移工的基本權利與生活安全，並將加速「資深移工」取得永久居留，以增加移工對台灣的信賴與向心力，進而吸引更多人才與人力資源來台，提高企業效率。

針對備受關注的台美關稅談判進度，卓榮泰強調，台灣已提出擴大投資美國的「台灣模式」，包含四大原則：產業投資由企業自主規劃；政府透過信用保證機制，增加金融體系對企業的金融支持；以台灣科學園區獨特經驗，協助美國打造產業聚落；希望美方提供土地、水電、簽證、法規等支持，促進產業聚落形成。

卓榮泰表示，政府將積極努力在短時間內與美國達成協議，持續爭取「對等關稅再調降，且不疊加原稅率」，以及「232 條款關稅優惠待遇」，目標是讓台灣相較鄰近國家能更有競爭力，並透過「台灣模式」創造出獨特的優勢。