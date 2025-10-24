5447億特別預算到位！卓揆拋3重點：普發現金、力挺中小微、「台灣模式」迎戰關稅
鉅亨網記者張韶雯 台北
行政院長卓榮泰昨（23 ）日參訪瑞麗刀剪公司，強調政府對中小微企業的關心「絕不亞於高科技產業」，將透過四大面向工作來強化韌性，力挺中小微。全民普發現金，各部會已備妥相關作業。台美關稅談判進度，將持續爭取「對等關稅再調降，且不疊加原稅率」，以及「232 條款關稅優惠待遇」，且擴大投資美國的「台灣模式」有四大原則，可望為台灣創造出獨特優勢。
卓榮泰指出，台灣逾 98% 的業者與近 8 成的勞工來自中小微企業，是台灣經濟安定的重要力量，若無其支撐，高科技產業的垂直供應鏈將失調。面對日益升溫的國際貿易情勢，特別是台美關稅談判帶來的潛在衝擊，立法院已於本月 17 日通過強化韌性特別預算核定為 5,447 億元，待總統公布後將全力執行「支持產業」、「安定就業」、「照顧民生」及「強化韌性」四大面向工作。
卓榮泰以瑞麗刀剪曾響應「投資台灣三大方案」為例，說明政府對中小企業的重視。他表示，目前延長至 2027 年的「投資台灣三大方案 2.0」已擴大適用至全球海外台商及外人投資企業，提供租稅優惠與金融保證等政策支持，目標是再吸引新台幣 1.2 兆元投資，並創造 8 萬個就業機會，顯示政府根留台灣、投資台灣的決心。
在勞工政策上，卓榮泰承諾全面保障本國勞工與移工的基本權利與生活安全，並將加速「資深移工」取得永久居留，以增加移工對台灣的信賴與向心力，進而吸引更多人才與人力資源來台，提高企業效率。
針對備受關注的台美關稅談判進度，卓榮泰強調，台灣已提出擴大投資美國的「台灣模式」，包含四大原則：產業投資由企業自主規劃；政府透過信用保證機制，增加金融體系對企業的金融支持；以台灣科學園區獨特經驗，協助美國打造產業聚落；希望美方提供土地、水電、簽證、法規等支持，促進產業聚落形成。
卓榮泰表示，政府將積極努力在短時間內與美國達成協議，持續爭取「對等關稅再調降，且不疊加原稅率」，以及「232 條款關稅優惠待遇」，目標是讓台灣相較鄰近國家能更有競爭力，並透過「台灣模式」創造出獨特的優勢。
本次通過的 5,447 億元特別預算，除了對產業的支持，也包含外界引頸期盼的「普發現金 1 萬元」。卓榮泰強調，行政院各部會已準備好普發現金相關作業，總統公布預算後，行政院將在最快時間內發放，展現行政、立法兩院間的高度合作，迅速將政策紅利轉化為實際的經濟社會韌性與民生保障。這筆預算將作為台灣應對國際情勢變化，強化經濟、社會、民生與國安韌性的堅實後盾。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 賴清德：全球國防供應鏈台灣要占一席之地 國防預算帶動產業與經濟發展
- 救傳產、搶訂單！立院通過460億特別預算 經部4方案助企業轉骨1268家送件
- 力拚疫情圍堵在台中！卓揆宣示120小時「黃金戰役」6大策略保衛台灣豬
- 普發1萬可以衝了！今晚官網上線5種領取方式曝光 11/5登記最快「這天」領到
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇