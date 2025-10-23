賴清德：循環經濟帶動綠色經濟發展 永續經濟模式將達減碳目標

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-23 20:08

總統賴清德今 (23) 日出席「2025 亞太循環經濟論壇暨熱點閉幕」典禮，此次論壇邀集 50 國逾 500 位專家學者齊聚共推淨零轉型。賴清德表示，去 (2024) 年綠色科技產業附加價值已超過 5,000 億元、占國內 GDP 2%，出口近 2,000 億元，目前「循環經濟產業」附加價值更占據綠色科技產業的 3 成，未來將成為帶動綠色經濟發展的重要引擎。

總統賴清德。(圖:總統府提供)

賴清德指出，氣候變遷與資源短缺已成為人類最嚴峻的挑戰，隨台灣綠色科技總體規模上升，氣候變遷與資源短缺，無論是高科技產業或農業都面臨相同問題，循環經濟除了是可行的良方，更實現永續經濟模式，也達到減碳的目標。但要轉型循環經濟模式，需將循環創新轉化為好生意，台灣因資源有限而培養出獨特的實力，不僅提出「循環經濟路徑圖」草案，也願意分享經驗，與各國合作邁向循環經濟。

賴清德除了感謝來自 50 國的貴賓共襄盛舉，用行動支持與肯定台灣，也提到，台灣的電子與傳統製造業在全球供應鏈扮演關鍵角色，展現出創新與循環的能力。台灣的食農領域也展現同樣優勢，運用科技與跨域合作，把農業剩餘材料轉化為可用材料、提升價值，目前台灣的回收制度更已累積 30 多年的經驗，回收率位居全球前 5 名，成為國際典範。