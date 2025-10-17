救傳產、搶訂單！立院通過460億特別預算 經部4方案助企業轉骨逾1268家送件

立法院會今 (17) 日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，總預算上限 5,700 億元，其中經濟部編列 460 億元針對「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」等 3 大面向提供「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等 4 項措施，截至目前已有 1,268 家送件。



經濟部日前已經移緩濟急部分預算科目，自 8 月 7 日全面開放受理 4 項美國關稅支持措施，支援業者金流訂單不中斷，人才技術再升級，截至 10 月 16 日已申請超過千件，韌性特別預算通過後，經濟部也會依簡便、快速、從優的原則，按照程序加速審查，讓業者及早投入升級轉型工作。



考量因受美國關稅影響業者主要為中小企業及傳統產業，面臨多種情況不一的挑戰，為釐清業者面對的市場布局、經營管理與技術發展等問題，經濟部已籌組「產業競爭力輔導團」，邀請法人、學校專家顧問赴受衝擊廠商，進行訪視、診斷輔導，提供金融支持、經營管理、技術支援及 AI 導入等協助，如果廠商有需求，也可協助申請產業支持措施之補助。



經濟部 4 項支持措施至 10 月 16 日止，上網或臨櫃申請情形如下：



一、外銷貸款優惠保證加碼：協助受關稅影響企業取得外銷所需資金。中小企業每家可申請最高 6,000 萬元保證額度、保證成數最高 9.5 成、全額減免保證手續費最長 2 年，非中小企業則提供每家 1 億元保證額度、保證成數 8 至 9 成；目前已核保 21 件，核保融資金額約 8.9 億元。



二、中小微企業多元發展貸款加碼：提供受關稅影響中小微企業低利貸款、融資保證及利息補貼等措施。提供最高 3,500 萬元貸款額度、利率上限 2.22%，其中貸款金額在 1,000 萬元以內者利率減碼 1.5%、期間最長 6 個月，貸款 100 萬元以內者保證成數一律為 10 成；目前已申貸 360 件，申貸金額 35 億元。



三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，朝雙軸轉型、技術加值、跨域整合等面向升級，個案補助每家最高 500 萬元，產業聯盟最高 4,000 萬元，企業自籌款須超過全案總經費 50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費 40%；自 8 月 7 日受理申請後，目前申請中計 547 件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。



四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高 500 萬元，2 家以上聯合申請補助最高 2,000 萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費 50% 以上；單家、多家僅能擇一申請。自 8 月 7 日受理申請後，目前已接獲 340 件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。