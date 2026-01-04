鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-04 11:17

行政院長卓榮泰昨（3）日前往交通部航港局中部航務中心，出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）」啟用典禮，他表示，新一代 VTS 系統具備強化系統韌性、加強公私協作、全面提升監控能力三大特色，並將 AI 技術導入航行安全，有助於台灣與國際海事管理接軌，提升海上遇險應變能力，監控範圍擴大 6 倍，自中部延伸至北部，為台灣在能源管理、智慧治理及守護航行安全樹立重要里程碑。

智慧航安助攻能源轉型！卓揆主持啟用離岸風場VTS 導入AI技術監控範圍擴增6倍。（圖:行政院）

針對能源政策，卓榮泰指出台灣東北季風強勁，離岸風電主要發電期為每年 10 月至翌年 3 月，燃煤機組可配合停機、降載或歲修，藉由風電補充供電，符合減煤、減碳及穩定供電目標。截至 2025 年底，台灣離岸風電併網容量已達 3.5GW，總發電量突破 100 億度，這是我國推動能源轉型政策的實質成果。尤其國內科技大廠進軍國際市場多被要求使用綠電，賴清德總統上任後提出「二次能源轉型」，首要任務便是多元發展綠能。

‌



台灣海運實力強勁，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 等航運公司在全球名列前茅，航運產業擔負超過 90% 國際貿易貨物運輸量。卓榮泰提到，台灣周邊海域每年往來船舶超過 10 萬艘次，為全球最繁忙航線之一，其中彰化離岸風場海域每年約有 3 萬艘次船舶通行。面對複雜環境，政府積極強化船舶交通航行安全，此次啟用的 VTS 中心將監控範圍由 673 平方公里擴大 6 倍至 4000 平方公里，自中部延伸至北部，有效擴充監控能力。

新一代 VTS 系統計畫於 2027 年完成新建 4 座雷達站，並介接 6 個風場的自動辨識系統。該系統具備主動掌握船舶動態、直接溝通、擔任商船與漁船中介及異常告警四大功能。