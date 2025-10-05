CCL廠聯茂9月營收27.64億元創歷史同期次高 月增8.45%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-05 18:43

銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年第三季營收逐月走高， 9 月單月 營收爲 27.64 億元，月增 8.45%，年增 0.56%，爲歷年同期次高，2025 年 1-9 月營收爲 241.82 億元，年增 11.37%。

聯茂 2025 年第三季營收 77.25 億元，季減 12.99%，年減 2.99%。

聯茂 2025 年第二季營收 88.77 億元，毛利率 15.59%，季增 1.35 個百分點，年增 3.09 個百分點，稅後純益為 4.2 億元，季增 24.6%，年增 1.1 倍，每股純益為 1.16 元。累計上半年營收 164.57 億元，毛利率 14.97%，年增 2.36 個百分點，稅後純益 7.57 億元，年增 1.14 倍，每股純益 2.09 元。

因應全球客戶在高階電子材料強勁需求以及全球供應鏈變化，擴產進度方面，聯茂東南亞產能布局 (泰國廠第一期) 已於 2025 年第三季完成 30 萬張月產能。未來也將視總體經濟及地緣政治和電子業市場需求做彈性的產能調配和繼續擴產。

在 CCL 廠中，台燿 (6274-TW) 已公布 9 月營收以 28.52 億元創新高，月增 12.1%，年增 25.64%，第三季營收 80.63 億元，創新高，季增 18.91%，年增 21.76%，1-9 月營收達 212.15 億元，年增 26.58%，並已逼近 2024 年全年的 230.7 億元。