鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-23 19:20

三商美邦招親案出價了？中信金重訊公告：董事會通過轉投資案。（鉅亨網資料照）

中信金旗下子公司台灣人壽，是歷經合併大都會人壽、宏利人壽及舊台灣人壽所組成，中信金去年有意以公開收購的方式搶親新光人壽母公司新光金控，但被主管機關以緩議婉拒。而三商美邦因資本適足率 (RBC) 長期未達法定標準，2026 又將面對接軌更嚴格的新一代清償能力制度 (TW-ICS)，恐難以承擔未來增資壓力，只好尋求資本結構更為穩健的買主。

據了解，三商美邦的潛在買家日前已經陸續完成實地查核，最終願意下聘者只剩中信金、玉山金兩家，再度形成雙龍搶珠的局面。