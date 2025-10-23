三商美邦招親案出價了？中信金重訊公告：董事會通過轉投資案
鉅亨網記者陳于晴 台北
中信金 (2891-TW) 今 (23) 日傍晚發布重訊，公告董事會決議通過進行轉投資案，待交易確認後再行補充公告。市場傳出，三商美邦人壽 (2867-TW) 標售案正進行最後兩家金控出價階段，今天為出價最終截止日，中信金董事會決議的公告引發外界聯想已正式出價，另一家被傳有意出價的玉山金控 (2884-TW) 則未發公告。
中信金旗下子公司台灣人壽，是歷經合併大都會人壽、宏利人壽及舊台灣人壽所組成，中信金去年有意以公開收購的方式搶親新光人壽母公司新光金控，但被主管機關以緩議婉拒。而三商美邦因資本適足率 (RBC) 長期未達法定標準，2026 又將面對接軌更嚴格的新一代清償能力制度 (TW-ICS)，恐難以承擔未來增資壓力，只好尋求資本結構更為穩健的買主。
據了解，三商美邦的潛在買家日前已經陸續完成實地查核，最終願意下聘者只剩中信金、玉山金兩家，再度形成雙龍搶珠的局面。
中信金、玉山金原先都是以銀行為主體的金控，兩家近年積極擴張版圖，今年初在保德信投信出售案就曾交手過，當時玉山展現勢在必得的決心，最後成功收購，現今已更名為玉山投信。不過，玉山金今天尚未公告是否有轉投資，若未出價，新郎就只剩下中信金一家。
