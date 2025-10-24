計畫赴美要注意！政府停擺第4周 美交通部長：無法保證航班準時

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-24 04:42

‌



綜合外媒報導，美國政府停擺進入第 23 天，川普政府和共和黨領袖周四 (23 日) 警告，航班延誤將持續惡化。超過 1.3 萬名航管人員和 5 萬名運輸安全官員被迫無薪工作，下周二將錯過首次完整薪資。

美國政府停擺進入第23天，交通部長警告航班延誤將持續惡化。(圖:Shutterstock)

交通部長達菲 (Sean Duffy) 坦言：「我無法保證你的航班會準時，也無法保證不會取消。」

‌



白宮新聞秘書李維特 (Karoline Leavitt) 表示：「我們擔心這個假期季節，全美主要機場將出現大規模航班延誤、中斷和取消。如果民主黨繼續讓政府停擺，他們也將讓美國航空旅行停擺。」

交通部官員指出，自政府停擺以來，航管人員缺勤導致的航班延誤占 53%，平常僅 5%。本周情況略有改善，周一和周三僅 1%，周二為 21%。

達菲警告，停擺正導致聯邦航空管理局 (FAA) 位於奧克拉荷馬市培訓中心的航管候選人重新考慮是否繼續受訓，這可能使現有人力短缺更嚴重。

FAA 目前航管人員短缺約 3,500 人，許多人在停擺前就已被迫加班和每周工作六天。

眾議院議長強森 (Mike Johnson) 未能像 10 月 15 日支付現役軍人薪資那樣，找到資金來源。他表示，FAA 沒有現有資源支付航管人員薪資，呼籲民主黨通過立法重啟政府。參議院預定周四審議在停擺期間支付必要工作人員薪資的立法。

2019 年政府停擺 35 天期間，隨著員工錯過薪資，航管人員和 TSA 人員缺勤人數上升，部分機場安檢等候時間延長。當局被迫放慢紐約和華盛頓的航空交通，最終迫使國會結束僵局。