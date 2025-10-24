諾和諾德迎來「國王」？前CEO、現任基金會主席獲提名董事長惹議

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-24 05:16

據《金融時報》周四 (23 日) 報導，諾和諾德 (NVO-US) 董事會改組震驚市場，現任董事長和其他六名董事同時請辭，而前執行長 Lars Rebien Sørensen 獲提名接任董事長。

丹麥減肥藥巨頭諾和諾德董事會大地震權力集中惹議。(圖:Reuters/TPG)

由於 Sørensen 已是諾和諾德大股東諾和諾德基金會主席，該基金會持有諾和諾德 28.1% 股權和 77.1% 投票權，若順利出任董事長，將進一步鞏固他對 Ozempic 和 Wegovy 等暢銷藥物製造商的影響力，一人身兼兩職也引發權力過度集中疑慮。而公司表示，此舉旨在加速這家與主要競爭對手禮來 (LLY-US) 在美國市場一較高下。

‌



「諾和諾德王國的國王」

哥本哈根商學院教授 Kurt Jacobsen 曾撰寫諾和諾德歷史，他直言董事會改組「令人難以置信」。Sørensen 現在是「諾和諾德王國的國王」，「這是我在丹麥商界從未見過的權力集中。」

Jacobsen 警告 Sørensen 承擔巨大風險，「如果失敗，或公司未能改善業績和股價，一切都會回到他身上。」

諾和諾德和基金會拒絕置評。Sørensen 表示僅打算擔任董事長兩到三年，並辭去另一董事會 Novo Holdings 職位。

股價暴跌引爆改組

此次改組源於基金會 5 月罷免前執行長 Lars Fruergaard Jørgensen，將過去公司一年股價暴跌近 60% 歸咎於他。

一名前十大股東透露，在 Jørgensen 之前擔任執行長的 Sørensen，在他離職中具有影響力。Sørensen 則表示採取行動是因為董事會更新成員速度太慢，需要更多具美國市場經驗的董事。

熟悉諾和諾德的人士表示，現任董事長 Helge Lund 和六名獨立董事本周離職，似乎是因為無法與基金會合作。

兩名知情人士表示，新執行長 Mike Doustdar 並未推動董事會變革。其中一人形容：「Sørensen 是一名情緒化的人，經常在規劃前就行動，他將自己視為救世主。」

諾和諾德預計 11 月 14 日召開臨時股東會，正式選舉新董事長和董事。基金會也表示打算明年再任命兩名董事。

投資人反應兩極

Bellevue Asset Management 醫療保健基金經理 Paul Major 表示，基金會也應為未能適應美國市場變化負責。在美國，諾和諾德對直接面向消費者銷售的關注較慢，這是關鍵發展，因為越來越多消費者自費購買肥胖藥物。

「基金會和 Sørensen 必須為諾和諾德的問題承擔部分責任，」Major 說。他形容 Sørensen「在他的時代是偉人」，但「功過參半」。

不過部分投資人和分析師樂見變革。丹麥股東協會主管 Mikael Bak 透露，該協會今年春季股東會上就曾質疑 Lund 是否具備足夠能力支持執行長。他認為董事會出事並不意外，但過程太過戲劇化，希望盡快恢復正常治理。

德國資產管理公司 Flossbach von Storch 醫療保健分析師 Eugen Uretzki 也支持這次改組，認為凸顯出諾和諾德轉型的迫切性。

丹麥模式受質疑

此次改組引發對基金會控制公司角色的質疑，這是樂高、嘉士伯和馬士基等丹麥企業採用的模式。

哥本哈根商學院公司治理中心主任 Kasper Meisner Nielsen 表示，這些變化「激烈」，通常只發生在「深度危機」的公司。由前執行長擔任董事長可能降低董事會獨立性。