鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-30 11:00

‌



今年上半年，丹麥藥廠諾和諾德的司美格魯肽以 165 億美元銷售額登頂全球「藥王」，這款原本用於降血糖的藥物，因顛覆性減肥效果成為現象級「生活方式藥物」，但其統治地位即將面臨挑戰，因核心化合物專利明年後將在多國到期，一場圍繞「減肥神藥」的圍剿戰，正在中國藥廠中悄悄打響。

諾和諾德「藥王」寶座保得住？GLP-1專利明年到期 陸8藥廠搶仿司美格魯肽 爭搶千億市場（圖：Shutterstock）

GLP-1（升糖素樣勝肽 - 1）是這場爭奪的核心。作為腸促胰素靶點，它既能降糖 (低血糖風險極低)，又能抑制食慾、延緩胃排空，減重效果顯著。諾和諾德憑藉著司美格魯肽的糖尿病(諾和泰) 和肥胖 (諾和盈) 適應證，銷售額從 2017 年的個位數飆升至 2024 年的 293 億美元，逼近默克藥廠的 K 藥(295 億美元)。

‌



今年上半年，諾和盈銷售額更是暴漲 78%，推動諾和諾德股價一度躋身全球藥廠前三名，而禮來的替爾泊肽 (雙靶點) 以更優減重效果搶佔市場，今年上半年賣了 140 億美元，助力禮來登頂全球市值最高藥廠。

但金礦的「掘金權」即將重新分配。明年司美格魯肽專利到期，中國將成為第一個迎類似藥上市潮的國家。

根據騰訊新聞《潛望》統計，中國國內已有 8 家企業的司美格魯肽類似藥申請上市，十幾家處於 II/III 期臨床，這不是簡單競爭，而是千億財富的重新洗牌。

中國 GLP-1 市場早已暗潮湧動，2019 年規模僅 12 億元 (人民幣，下同)，2023 年攀升至 87 億元，預計 2030 年將超過 330 億元，但目前諾和諾德、禮來佔 95% 份額，國產藥市佔率不足個位數。

面對外資壟斷，中國本土玩家分成三大陣營：

傳統藥廠如華東醫藥，走「自主研發 + 外部引進」路線，華東已拿下上一代 GLP-1 藥物利拉魯肽生物類似藥，同時推進司美格魯肽類似藥（國內第一梯隊進度）；如新銳 Biotech 生物，與禮來合作的瑪仕勝肽是雙靶點明星產品 (兼顧減重與脂肪肝)；銀諾醫藥則瞄準全球市場，其依蘇帕格魯肽已在國內獲批糖尿病適應證，打算進軍東南亞、拉美，跨界玩家更多元，智飛生物收購宸安生物切入 GLP-1，四川雙馬通過收購多肽藥企業殺入，原料甚至有水泥企業轉型佈局。

專家指出，競爭關鍵在於「差異化」。單純仿製司美格魯肽 (單靶點) 風險極大，替爾泊肽 (雙標靶) 已證明市場朝向多標靶演進。各大藥廠們紛紛轉向，擴展適應症如非酒精性脂肪肝、研發口服劑型、延長給藥週期（從週製劑到月製劑）。

但更現實的挑戰是「價格戰」：健保報銷後，司美格魯肽降血糖年費用仍需數千元，自費用於減重則超萬元，而在國產藥上市後，「以價換量」幾乎是必然，尤其在集體採購政策下，利潤空間可能進一步壓縮，誰的成本控制、製程能力更強，誰才能突圍。

資本市場已提前反應：GLP-1 概念股分化明顯，九源基因發行價 12.42 港元，現價 11.47 港元，派格生物卻從 15.6 港元漲到 55.2 港元。

此外，先為達生物上周二 (23 日) 遞交港股招股書，其核心 GLP-1 產品預計 2026 年（專利到期關鍵年）上市。