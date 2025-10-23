鉅亨網編譯段智恆 2025-10-23 22:10

中國科技巨頭阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 周四 (23 日) 宣布其人工智慧 (AI) 眼鏡「夸克 AI 眼鏡」(Quark AI Glasses) 將於 10 月 24 日在天貓 (Tmall) 開放預售，定價人民幣 4,699 元 (約 659 美元)，折扣後價格為人民幣 3,999 元 (約 564 美元)，預計 12 月起出貨。該公司同時推出全新聊天機器人「AI Chat Assistant」，挑戰 ChatGPT 與中國 AI 競爭對手。

挑戰Meta與ChatGPT！阿里巴巴智慧眼鏡、AI助理雙新品登場(圖：REUTERS/TPG)

推出 AI 眼鏡 搶攻穿戴式新戰場

圖：阿里巴巴

阿里巴巴表示，這款夸克 AI 眼鏡搭載自家大型語言模型「通義千問」(Qwen) 及夸克智慧助理，支援免持通話、音樂播放與即時語音翻譯等功能，是該公司首款 AI 穿戴式裝置。阿里巴巴希望藉此與 Meta(META-US) 合作雷朋 (Ray-Ban) 推出的智慧眼鏡正面競爭，也將直接對上小米 (01810-HK) 等中國同業的新產品。

外媒指出，AI 眼鏡被視為智慧手機之後的新一代運算載具，各大科技公司正加速搶灘。阿里巴巴繼今年積極推進 AI 模型開發後，正試圖把 AI 應用擴展到消費端，以刺激雲端與電商業務的成長。消息公布後，阿里巴巴港股收漲近 1.7%，美股 ADR 亦走高。

推出「AI Chat Assistant」 挑戰 ChatGPT 與 DeepSeek

除了硬體新品外，阿里巴巴同時在旗下 Quark 應用程式中推出全新聊天模式「AI Chat Assistant」，由最新一代 Qwen3 模型驅動。使用者可透過文字或語音方式與 AI 互動，整合搜尋與對話功能於同一介面，讓用戶可同時進行「AI 搜尋」與「智能對話」。

阿里巴巴指出，這款 AI 助理具備影像編輯、以圖解題與 AI 寫作等功能，定位為「全能型 AI 工具」。業界認為，此舉是阿里巴巴對 OpenAI 的 ChatGPT 以及中國 AI 新創深度求索 (DeepSeek) 的正面回應，也象徵該公司將 AI 產品線從企業雲服務擴展至消費市場。